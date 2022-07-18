В Карабаше появилась воскресная школа

В Карабаше (Челябинская область) в храмовом комплексе в честь святителя Иоанна Златоуста появилась воскресная школа. В рамках визита в город вчера, 17 июля, ее посетил глава региона Алексей Текслер.

Поделиться

Здание находится на северной стороне храмового комплекса и гармонично дополняет его архитектурный ансамбль. Воскресную школу охотно посещают дети прихожан, а также ребята из нуждающихся в поддержке семей. Здесь находятся кухня, трапезная, административные и хозяйственные службы храма. Это очень важно для местной православной общины, поскольку до сегодняшнего дня все храмовые службы находились непосредственно в его здании. В воскресной школе также предусмотрят комнаты для размещения паломников. В прежние годы принять их на ночлег было негде.