В колонии Копейска новый настоятель храма

Духовное окормление ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области поручено епископу Копейскому, викарию Челябинской епархии Пармену. Первая встреча священнослужителя с осужденными состоялась накануне православного праздника Благовещение Пресвятой Богородицы.

Мероприятие прошло в храме на территории режимного учреждения, который был возведен в 2012 году в честь святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.

Владыка провел молебен, окропил присутствующих святой водой и благословил, а затем обратился к верующим с проповедью. Он также рассказал об истории зарождения и традициях православного праздника Благовещение Пресвятой Богородицы.

Во время беседы с прихожанами храма епископ Пармен ответил на вопросы. Особенно активно их задавали члены местной православной общины. В настоящее время в ней состоят более 30 человек.

Новому настоятелю храма предстоит продолжить дело духовного возрождения и духовно-нравственного просвещения осужденных: совершать богослужения и церковные Таинства. Посещать исправительное учреждение он будет не реже одного раза в месяц.

Челябинская епархия Русской Православной Церкви уделяет большое внимание вопросам тюремного служения. В рамках заключенного с региональным ГУФСИН соглашения о религиозном просвещении осужденных за каждым исправительным учреждением закреплен священник Челябинской Митрополии для пастырских посещений. Работу организует помощник начальника ГУФСИН области по работе с верующими иерей отец Евгений.

Отметим, в настоящее время в учреждениях УИС области построено 13 православных храмов (ИК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 15, 18, 25, КП-7) и 22 молельных комнаты для проведения религиозных обрядов и богослужений.