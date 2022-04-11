В Копейске не нашлось сахара и белокочанной капусты. В Челябинске все есть, но по бешеным ценам

Сегодня, 11 апреля, представители минсельхоза, прокуратуры и чиновники провели рейд по крупным торговым точкам Копейска и Челябинска. В областном центре проверяющие пришли в шок от цен, а в соседнем городе не все продукты из списка социально значимых оказались на прилавках.

Первая точка, в которой высаживался десант проверяющих, – Копейск. Один из крупнейших торговых магазинов города – «Метрополис». Цель «продуктовых» ревизоров - оценить ситуацию по доступности продуктов питания и выявлению случаев необоснованного завышения цен на социально значимые товары: соль, муку, крупу, масло подсолнечное, хлеб, говядину, свинину, куры, яйца, масло сливочное, молоко питьевое, сахар, картофель, капусту.

На прилавках не оказалось сахара-песка.

«Просто мы готовимся к ревизии. В кусочках только есть сахар. Следующая поставка будет в четверг. Примерно 500 килограммов», - попыталась оправдаться директор магазина Наталья Белова.

Не оказалось на прилавках и белокочанной капусты. Была только красная.

«Очень быстро все разбирают», - добавила Наталья Белова.

Покупатели, увидев проверяющих и СМИ, тут же обступили гостей города.

«Цена на гречку выросла на сто процентов, сахара нет, а если есть, то дорогой», - сетует жительница Копейска.

«Все дорогое стало, кроме нашей жизни», - добавила другая копейчанка.

Хотя в целом цены на продукты питания в магазине приятно удивили. Они поставляются в большей части из Кургана. Яйцо можно купить за 73 рубля 70 копеек за десяток (это цена на уровне прошлого года), масло растительное за 89 рублей, картофель за 35 рублей 90 копеек, курицу за 132 рубля за килограмм, гранат за 159 рублей (в Челябинске он стоит 346 рублей), соль почти за десять рублей пачка. Есть в продаже и «социальный» хлеб. Стоит он 17 рублей.

«Цены поднялись в магазинах, мы ведем ежедневный мониторинг. Больше всего подорожали сахар и крупы. Недостатка товаров у нас нет. С первого мая откроется в городе сезонная торговля», - сказала начальник управления экономического развития Копейска Ольга Ланге.

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Следующая точка для проверки – магазин «Магнит» в Челябинске. В наличии есть все товары, но вот только цены «кусаются». Картофель стоит 69 рублей за килограмм, белокочанная капуста имеется в продаже по цене 99 рублей 99 копеек, сахар по 92 рубля. Пачка соли в отличие от Копейска стоит в два раза дороже – 20 рублей. Яйцо можно приобрести за 71 рубль.

У нас на семь процентов увеличены поставки социально значимых товаров. Они всегда есть на полках, жалоб нет», - говорит директор магазина «Магнит» Наталья Шумилова.

«Мы видим, что представлены все группы товаров. Что касается цен, то они складываются из нескольких факторов, поэтому на некоторые виды продуктов они значительно выше, чем были. Свою роль сыграл и ажиотаж, который сознает само население. Цена же во многом зависит не только от ритейлеров, а еще и от производителей», - сказал начальник управления по торговле и услугам администрации Челябинска Сергей Березуев.

Кстати, что касается роста цен на сахар и соль, то антимонопольная служба пристально следит за этим. С начала года цены на данные продукты выросли на 73% и 54% соответственно. В настоящее время проводится проверка в отношении крупнейших экспедиторов сахара на территории всей Российской Федерации. Также возбуждены дела в отношении нескольких крупнейших заводов – производителей сахара о картельном сговоре. В случае подтверждения факта нарушения антимонопольного законодательства будут приняты антимонопольного реагирования.

«Продуктовые» ревизоры отправляются в гипермаркет «Лента», расположенный на Копейском шоссе. И вновь в центре внимания сахар. Обычная цена – 105 рублей 29 копеек, по акции можно купить за 96 рублей 99 копеек, но для этого нужна карта магазина. Можно купить и по 102 рубля (88 рублей с картой). Цены отличаются в зависимости от того, кто поставщик. Московский сахар дороже, привезенный из Кировской области более дешевый. Соль «Елецкая» стоит десять рублей, а вот белорусская уже 27 рублей 99 копеек. Закупиться капустой в «Ленте» обойдется недешево. Она стоит 139 рублей 99 копеек за килограмм.

«Капуста нового урожая. Ее везут из Узбекистана. Пока предложение от поставщиков ограничено, как только их будет больше, то цена снизится. Это должно произойти в мае», - говорит директор магазина Илья Барабаш.

Поставщики капусты не местные, а свою южноуральцы съели еще в марте. Местные производители ее поставляли на прилавки на цене 45 рублей за килограмм.

«В целом ситуация стабилизируется. Мы обеспечиваем себя продуктами питания. Увеличивается доля местной продукции агропромышленного комплекса на прилавках. Челябинская область – это значимый регион в производстве сельхозпродукции. По выявленным недостаткам прокуратура запросила у всех директоров магазинов документы, будем разбираться», - отметила заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова.

Напомним, в минсельхозе Челябинской области открыта «горячий линия» по ценам: 8-351-239-60-34, куда поступают обращения южноуральцев. Эти обращения обрабатываются, и информация направляется в контролирующие органы.