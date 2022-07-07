В Челябинской области подешевели капуста, гречка и соль

В Челябинской области подешевели свежая капуста, гречка и соль, мясо говядины и мука незначительно выросли в цене.

О том, как изменились цены на социально значимые продукты в регионе за две последние недели, сообщает Контрольно-счетная палата Челябинской области, приводя данные своего экспресс-анализа за период с 21-го июня по пятое июля.

Анализ информации министерства сельского хозяйства Челябинской области (цены торговых сетей «Пятерочка», «Магнит», «Спар», «Ашан») показал, что небольшой рост цен за две недели наблюдается на следующие продукты питания: говядина (кроме бескостного мяса) – плюс 0,99 процента за килограмм (на 5,55 рубля); мука пшеничная – плюс 0,04 процента за кило (на 0,02 рубля).

Наибольшее снижение цен демонстрируют следующие продукты: капуста белокочанная свежая – снижение на 21,51 процента за килограмм (-10,29 рубля); крупа гречневая-ядрица – снижение на 6,72 процента (-9,37 рубля); соль поваренная пищевая – снижение на 5,55 процента (-0,98 рубля).

Как отмечают в КСП региона, из 14-ти наблюдаемых социально значимых продуктов 12 позиций показали снижение цен за две недели (в том числе картофель, что связано с появлением на прилавках магазинов свежего урожая), а две - продолжают несущественно расти.