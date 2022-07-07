07.07.2022
В Верхней Пышме стартовала конференция «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН»
07.07.2022
Челябинская область продолжает укреплять сотрудничество с КНР
07.07.2022
ВТБ на Южном Урале выдал 2 млрд рублей по ипотеке с господдержкой
07.07.2022
В Челябинской области подешевели капуста, гречка и соль
07.07.2022
«Уральская кузница» провела конкурс профессионального мастерства
07.07.2022
Челябинца, угнавшего машину со спящим ребенком, отправили в СИЗО
В Челябинской области подешевели капуста, гречка и соль
11.04.2022
В Копейске не нашлось сахара и белокочанной капусты. В Челябинске все есть, но по бешеным ценам
24.03.2022
Текслер: Любые факты необоснованного роста цен необходимо жестко пресекать
31.10.2016
Торговые сети помогают южноуральцам экономить в кризис
31.05.2016
В Челябинской области растет стоимость продуктового набора
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
04.07.2022
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022
С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
30.06.2022