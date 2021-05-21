В Коркино и Розе возобновлена подача воды, но ремонтные работы продолжаются

В городе Коркино и поселке Роза (Челябинская область) возобновлена подача воды, прерванная 19 мая после повреждения центрального водовода в результате падения на него автокрана. Но ремонтные работы на водоводе продолжаются.

Основные ремонтные работы были завершены около полудня 20 мая. Но после начала запуска системы были выявлены новые утечки. Водоснабжение пришлось вновь прервать.

«Основные утечки на центральном водоводе, появившиеся в ходе первого запуска воды после ликвидации аварии, устранены, - пояснили в администрации района. - С 23 часов 20 минут 20 мая вода поступает в Коркино и Розу под давлением в три атмосферы».

В мэрии добавили, что еще остаются мелкие повреждения трубы, но они не препятствуют подаче воды. Специалисты МУП ПОВВ продолжают ремонтные работы.

Напомним, ДТП произошло около 17 часов 19 мая на автодороге Дружба в Коркино. Автокран упал с моста в речку и повредил водовод, обеспечивающий водой город. По словам водителя упавшего крана, у него заклинило рулевую колодку.