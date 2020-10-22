В красивые даты октября в Челябинской области родилось 338 новых семей

В красивые даты октября - 10.10.2020 и 20.10.2020 - в Челябинской области родилось 338 новых семей.

Как сообщает госкомитет по делам ЗАГС региона, 20-го октября законным браком сочетались 48 пар, в том числе 23 семьи были созданы в Челябинске и девять - в Магнитогорске.

Десятого октября на Южном Урале появилось 290 новых ячеек общества, в том числе 97 пар поженились в Челябинске. На первом месте по числу свадебных церемоний тогда оказался Советский район областного центра с 27-мью регистрациями брака, на втором - Златоуст (18). Замкнул тройку лидеров Курчатовский район Челябинска, где поженились 17 пар влюбленных.

По данным госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области, с начала 2020-го года узами Гименея себя связали 15 тысяч 299 южноуральских пар.

Наибольшее количество браков в течение года было зарегистрировано в Челябинске (5 852), Магнитогорске (1 975), Миассе (705), Копейске (598) и Златоусте (572).

Радует, что в текущем году жители области стали реже разводиться. Количество расторжений брака за девять месяцев 2020-го уменьшилось, по сравнению с прошлым годом, на несколько сотен.