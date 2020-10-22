ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В красивые даты октября в Челябинской области родилось 338 новых семей

Общество
Сегодня, 13:26
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

В красивые даты октября - 10.10.2020 и 20.10.2020 - в Челябинской области родилось 338 новых семей.

Как сообщает госкомитет по делам ЗАГС региона, 20-го октября законным браком сочетались 48 пар, в том числе 23 семьи были созданы в Челябинске и девять - в Магнитогорске.

Десятого октября на Южном Урале появилось 290 новых ячеек общества, в том числе 97 пар поженились в Челябинске. На первом месте по числу свадебных церемоний тогда оказался Советский район областного центра с 27-мью регистрациями брака, на втором - Златоуст (18). Замкнул тройку лидеров Курчатовский район Челябинска, где поженились 17 пар влюбленных.

По данным госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области, с начала 2020-го года узами Гименея себя связали 15 тысяч 299 южноуральских пар.

Наибольшее количество браков в течение года было зарегистрировано в Челябинске (5 852), Магнитогорске (1 975), Миассе (705), Копейске (598) и Златоусте (572).

Радует, что в текущем году жители области стали реже разводиться. Количество расторжений брака за девять месяцев 2020-го уменьшилось, по сравнению с прошлым годом, на несколько сотен.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Сегодня, 11:04
Безруков: Жители Челябинской области должны перестать охотиться ради забавы
Сегодня, 10:25
Аналитики МегаФон рассказали о кинопристрастиях жителей Челябинской области
Сегодня, 00:26
Анонсы событий и мероприятий на 22 октября
Сегодня, 00:07
Глава минздрава: На госпитальных базах Златоуста хватает мест, медикаментов и СИЗов
Вчера, 23:02
Ирина Гехт назвала возмутительной историю о сборе средств для «нуждающихся» медиков Златоуста
Вчера, 22:30
Центр мониторинга начал передачу в поликлиники Челябинска сведений о пациентах, прошедших КТ
Вчера, 21:44
Гехт – о проблемах на базе по долечиванию на Розе: Это недопустимо, соответствующие выводы были сделаны
Вчера, 21:04
В Челябинской области лечить пациентов с коронавирусом будут новым антибиотиком
Вчера, 20:26
У южноуральцев появится новая возможность в осуществлении местного самоуправления
Вчера, 19:32
В Челябинской области оборудовано еще сорок койко-мест для пациентов с ковидом
Общество
Сегодня, 11:39
В Челябинской области за сутки подтверждено 123 новых случая ковида
Общество
Сегодня, 12:57
Из-за отсутствия предписаний Роспотребнадзора контактных южноуральцев не проверяют на ковид
Новости
Сегодня, 13:20
Общество
Алексей Текслер вручил спасателям медали «За спасение погибавших»
Сегодня, 13:07
Общество
Южноуральцы отметят День профсоюзов
Сегодня, 12:38
Федерация
Российские пенсионеры могут стать инвесторами “Яндекса”
Сегодня, 12:27
Федерация
Пенсионеров Крайнего Севера хотят поддержать компенсацией на отдых заграницей
Сегодня, 11:34
Общество
Скейт-площадка в Кыштыме должна быть доработана
Материалы рубрики
Сегодня, 13:20
Общество
Алексей Текслер вручил спасателям медали «За спасение погибавших»
Сегодня, 13:07
Общество
Южноуральцы отметят День профсоюзов
Сегодня, 11:34
Общество
Скейт-площадка в Кыштыме должна быть доработана
Сегодня, 10:25
Общество
Аналитики МегаФон рассказали о кинопристрастиях жителей Челябинской области
Сегодня, 00:26
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 22 октября
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика