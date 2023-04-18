В Красноармейском районе ограничат движение транспорта на автодороге Р-254

В Красноармейском районе Челябинской области временно ограничат движение транспорта на автодороге Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск в связи с проведением капитального ремонта.

Как сообщает УпрДор «Южный Урал», на участке 25 км – 37 км автодороги Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск будет введено ограничение скорости и организовано реверсивное движение.

Ограничения будут действовать до 20 ноября 2023 года.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута и следить за дорожными знаками.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).