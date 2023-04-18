18.04.2023
Доброта спасет мир: преподаватели и студенты из Коркино пришли на помощь приюту для собак «Я живой!»
18.04.2023
Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» и штаб национальной гвардии «Восток» (ВИДЕО)
18.04.2023
В Красноармейском районе ограничат движение транспорта на автодороге Р-254
18.04.2023
В Октябрьском районе задержаны браконьеры, убившие трех лебедей
18.04.2023
Искусственный интеллект нарисовал афишу для Камерного театра
18.04.2023
Жителей Челябинской области приглашают к участию в «Диктанте Победы»
В Красноармейском районе ограничат движение транспорта на автодороге Р-254
03.03.2023
Из-за работ по установке пешеходного перехода на трассе М-5 будет ограничено движение
02.03.2023
В Челябинской области продлили ограничение движения на М-5 до двух часов третьего марта
02.03.2023
Ограничение движения транспорта по М-5 в Челябинской области продлено до 20 часов
02.03.2023
Продлено ограничение на движение транспорта по М-5 в Челябинской области
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023