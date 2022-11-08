В Курчатовском районе активно ведется очистка от снега внутриквартальных проездов

В Курчатовском районе Челябинска в рамках работ по текущему санитарному содержанию района особое внимание уделяется очистке от снега и наледи внутриквартальных проездов и тротуаров, уборке общественных пространств. Об этом на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 7-го ноября, сообщил глава района Сергей Антипов.

«У управляющих компаний работают около 300 дворников, у районных подрядчиков – ежедневно 14 единиц техники и до 20 человек в бригадах ручного труда. За неделю ликвидировано 5 навалов мусора, выдано 37 уведомлений юридическим лицам о ненадлежащем содержании прилегающих территорий. Большинство из них исполнено, добиваемся стопроцентного исполнения», – отметил Сергей Антипов.

По программам «Формирование современной городской среды» и «Инициативное бюджетирование» в Курчатовском районе работы полностью завершены. Акты выполненных работ направлены на оплату. Сейчас проводятся собрания жителей по обсуждению инициативных проектов на следующий год.

Сотрудники администрации совместно с отделом полиции «Курчатовский» продолжают проводить рейды по незаконной торговле с составлением протоколов и направлением материалов в управление благоустройства для привлечения к административной ответственности. Кроме того, продолжаются мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов. За прошедшую неделю в уполномоченные органы направлено 97 запросов, уже получено 77 ответов.

В Курчатовском районе работают три добровольных народных дружины. За выходные по согласованию с отделом полиции «Курчатовский» они совершили 24 выхода. К слову, потребности отдела полиции в количестве дружинников полностью закрыты. За минувшую неделю зафиксировано 98 случаев административных правонарушений, по которым составлены протоколы.

Объекты ЖКХ работают в штатном режиме, подача отопления осуществляется на весь жилой фонд и социальные объекты. За минувшую неделю произошло четыре пожара, из которых три – это возгорание мусора. Пострадавших нет.