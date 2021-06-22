В Курчатовском районе Челябинска в День Молодежи состоится интересный фестиваль

27 июня 2021 года с 16.00 до 20.00 в сквере по улице Молодогвардейцев состоится мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню молодежи.

В программе мероприятия запланировано:

– выступление официальных лиц,

– развлекательная программа,

– выступление кавер-группы,

– работа спортивных и развлекательных площадок,

– сдача нормативов ВФСК ГТО,

– танцевальная программа с представителями молодежных субкультур,

– работа образовательных площадок (лекционных занятий) на темы: «Социальные сети для молодежи (ВК, Instagram, TikTok)», «Профориентация», «Развитие волонтерского движения», «Спорт для здоровья», «Креативное мышление»,

– и многое другое.

Каждый желающий сможет принять участие в викторинах и получить призы.

Чтобы узнать подробности отсканируй QR код или пройди по ссылке и зарегистрируйся!

Ждут именно тебя!