В Курчатовском районе Челябинска впервые прошел конкурс «Человек года»

В Курчатовском районе Челябинска чествовали победителей первого конкурса «Человек года-2020», организованного районными властями с целью содействия развитию гражданского общества, социального партнерства, общественного и профессионального признания представителей организаций и учреждений бюджетной сферы.

На смотр конкурсной комиссии были выдвинуты лучшие из лучших медики, работники социальной защиты, воспитатели детских садов, участковые уполномоченные и классные руководители Курчатовского района.

Всего фотографий: 13

Награждение работников бюджетной сферы в пяти номинациях состоялось в образовательном центре №5. Торжественную церемонию открыл глава района Сергей Антипов.

В приветственном слове он подчеркнул, что главным богатством развивающегося и благоустраивающегося Курчатовского района являются его жители, и выразил надежду, что «Человек года» получит дальнейшее развитие и станет традиционным мероприятием районного масштаба - с еще большим количеством номинаций.

Что касается нынешнего конкурса, то, по словам Сергея Антипова, за несколько месяцев, предшествовавших церемонии награждения, была проделана большая организаторская работа, создан оргкомитет, который и выбрал победителей из числа кандидатов, представленных руководителями бюджетных организаций района.

«В нашей официальной группе ВКонтакте «Курчатовский район города Челябинска» прошло голосование, где все работники и жители могли высказать свое мнение», - отметил Сергей Васильевич.

Председатель райсовета депутатов Винера Давлетханова, поднявшаяся на сцену вместе с Сергеем Антиповым, подчеркнула, что все 25 депутатов Курчатовского района единогласного проголосовали за инициативу проведения конкурса «Человек года».

«Как член оргкомитета скажу, что работа была проведена серьезная и обсуждение шло бурное. Выбрать достойного из достойнейших оказалось очень сложно - обсуждения были долгими и упорными. Оценку номинантам давали жители Курчатовского района, а итог пришлось подводить оргкомитету. Конечно, хотелось бы, чтобы в будущем в таких конкурсах участвовало еще больше людей. Мы только "за"», - сказала Винера Давлетханова, пожелав всем номинантам здоровья и творческих успехов.

Как заметил со сцены заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Владимир Павлов Курчатовский район уникален, конкурс «Человек года» - замечательный почин.

«Сегодня на премию номинируются те люди, на плечи которых каждый день ложится тяжелая, ответственная ноша. Все, кто стоит на этой сцене, - уже победители», - подчеркнул Владимир Павлов.

Первая номинация конкурса - «Лучший медицинский работник». Три претендентки на победу. Статуэтку и почетное звание «Человек года-2020» вручили Дарье Галимовой, работающей в детской городской клинической поликлинике №9.

Дарья окончила Южно-Уральский государственный медицинский университет в 2019-м году. О том, что свяжет свою жизнь с медициной и станет врачом, знала с детства: мама победительницы работала в больнице акушеркой и была для нее примером. Дарья часто приходила к маме на работу и уже тогда представляла, как вырастет и будет помогать людям.

Вторая номинация - «Лучший работник социальной защиты». На звание «Человек года» здесь также претендовали три представительницы прекрасного пола. Получила заветную статуэтку сотрудница комплексного центра социального обслуживания населения по Курчатовскому району Челябинска Юлия Коротовская, которая является соцработником свыше 13-ти лет.

Юлия Коротовская окончила Челябинский государственный университет по специальности «Социальная работа». О своей профессии говорит, что она сложная, но интересная. Требующая и физических, и душевных затрат, но приносящая моральное удовлетворение. Юлия любит общаться, любит людей и любит свою работу.

Третья номинация – «Лучший участковый». Это единственная «мужская» номинация данного конкурса, на победу в которой претендовали два стража порядка. «Человеком года» был признан старший лейтенант Руслан Абдуллин, принятый на службу в органы внутренних дел в апреле 2017-го года. За это время молодой человек зарекомендовал себя с положительной стороны - как добросовестный, исполнительный, грамотный сотрудник отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску.

«Лучшим воспитателем» (это четвертая номинация «Человека года-2020», на победу в которой претендовали четыре прекрасные дамы) стала педагог-психолог высшей квалификационной категории Мария Гракова.

Мария - руководитель семейной консультации, сказкотерапевт-практик, учитель-дефектолог. Самостоятельно занимается разработками новых форм и методов взаимодействия с педагогами, детьми и родителями, в том числе с мамами и папами, которые растят детей с ограниченными возможностями здоровья.

Последняя и самая многочисленная номинация – «Лучший классный руководитель». Оргкомитету, основываясь на мнении жителей района, предстояло выбрать победительницу из 11-ти претенденток. Ею стала Елена Чинкова, которая 22 года работает в родной 26-й гимназии, которую, как она говорит, «знает и чувствует, в которой дышит одним воздухом с коллегами-друзьями» (к слову, эту гимназию несколько лет назад закончил сын Елены Чинковой).

Лучший классный руководитель Курчатовского района-2020 гордится тем, что многие семьи, однажды доверив ей одного ребенка, доверяют второго, третьего, четвертого… Как пошутил ведущий - столько детей, сколько нарожают.

Всем работникам бюджетной сферы, номинированным на конкурс «Человек года-2020», вручили подарки от администрации Курчатовского района, а победителям – также и от депутата Заксобрания Челябинской области Вячеслава Ершова.

После того как имена всех победителей были названы, депутат Челябинской городской Думы Илья Мительман пригласил обладателей статуэток на сцену для вручения специальных премий, а Владимир Павлов наградил всех номинантов конкурса благодарственными письмами Законодательного собрания региона за добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, инициативность и вклад в развитие Курчатовского района Челябинска и отметил высочайший уровень организации мероприятия.

Особенную атмосферу в зале образовательного центра №5 создавали харизматичные ведущие и яркие, талантливые артисты: профессиональный оперный певец Иларион Калачев, кавер-группа «ZOOMA», детский образцовый хореографический коллектив Курчатовского района «Барабушки», шоу-балет «Starlight». А перед началом торжества был фуршет – с музыкальным сопровождением.