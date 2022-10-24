24.10.2022
Транспортные решения будущего презентовали участники транспортно-логистического форума в Челябинске
24.10.2022
Магнитогорские и копейские добровольцы отправились на боевое слаживание
24.10.2022
В Курчатовском районе демонтирован торговый павильон по улице Салавата Юлаева
24.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на 25 октября (18+)
24.10.2022
Военные следователи открыли горячую линию для участников СВО и их близких
24.10.2022
С 24 по 30 октября – неделя контроля артериального давления
В Курчатовском районе демонтирован торговый павильон по улице Салавата Юлаева
11.10.2022
В Курчатовском районе асфальтируют подъезды к соцобъектам и приводят в порядок адресные таблички
03.10.2022
Курчатовский район ведет замену неприжившихся растений и продолжает благоустройство сквера
22.09.2022
Уютный карманный сквер в Курчатовском районе Челябинска скоро будет готов
31.08.2022
Жители Курчатовского района Челябинска радуются обновленным дворам
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022
Мэрии Розы, Коркино и Первомайского готовятся к ликвидации
21.10.2022