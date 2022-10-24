В Курчатовском районе демонтирован торговый павильон по улице Салавата Юлаева

В Курчатовском районе Челябинска продолжаются рейды по незаконной торговле. Павильон по улице Салавата Юлаева, 23, при установке которого автокран раздавил легковушку, демонтирован. Об этом на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 24-го октября, сообщил глава района Сергей Антипов.

«Спасибо вице-мэру по имущественным вопросам Надежде Рыльской, КУиЗО и управлению благоустройства за оперативность. Были подготовлены необходимые документы на демонтаж и снос киоска, который вызывал жалобы жителей. Это отличный пример того, что незаконно установленные объекты будут немедленно демонтированы и вывезены», – отметил Сергей Антипов.

Всего в результате двух рейдов за прошедшую неделю составлено четыре протокола, еще пять материалов направлено в управление благоустройства для привлечения владельцев павильонов к административной ответственности.

В Курчатовском районе продолжаются работы по текущему санитарному содержанию. На них выполняется 14 муниципальных контрактов. За неделю ликвидировано пять навалов мусора, а юрлицам выдано 37 уведомлений о ненадлежащем содержании прилегающих территорий. Их выполнение администрация контролирует ежедневно. Ведутся работы по уборке пространств от опавшей листвы и работы с УК по приведению адресных табличек в надлежащее состояние. Стоит отметить, что большее количество табличек в районе находится в нормативном состоянии.

Завершены работы по ремонту внутриквартальных проездов, проездов к социальным объектам. Дополнительные средства были выделены из городского бюджета. На 80 процентов выполнен контракт по исполнению профиля грунтовых дорог в поселках на территории района.

По программе «Формирование современной городской среды» все работы завершены. Сегодня будет проводиться аукцион по работам по данной программе на 2023 год. Кроме того, завершены работы по инициативному бюджетированию и в сквере по улицам Каслинской и Кыштымской.

Объекты ЖКХ работают в штатном режиме, подача отопления осуществляется на весь жилой фонд и социальные объекты. За неделю произошло пять пожаров, из которых четыре – возгорание мусора. Пострадавших нет.

За неделю зафиксировано сто случаев административных правонарушений. По всем составлены протоколы.