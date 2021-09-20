В Кыштыме туристам поможет QR-код

Спасатели Кыштымского отряда поисков-спасательной службы совместно с отрядом добровольных спасателей ПСО «Дозор» провели работу по повышению безопасности туристов на маршрутах к достопримечательностям в районе поселка Слюдорудник.

Маркирование туристических троп – один из самых эффективных способов, помочь участникам походов в ориентировании на местности.

«К Поклонному кресту, по горе Теплая проходит большое число троп. Чтобы при возвращении к городу любители активного отдыха не перепутали направление, спасатели установили семь указателей. На каждом имеется список номеров телефонов экстренных служб, стрелки, указывающие направление на выход к дороге и QR-код», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Для справки: Прочитать QR-код с помощью мобильного телефона очень просто. Включите на телефоне камеру (если ваша модель не поддерживает чтение таких кодов, то нужно дополнительно установить сканер QR-кодов). Наведите камеру на код и расшифрованная информация мгновенно появится на экране вашего телефона.