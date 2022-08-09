В Ленинском районе Челябинска отремонтируют трамвайные пути

В Челябинске определены подрядчики капитальных ремонтов трамвайных путей в 2022 году.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», в августе-октябре будет произведена замена рельсошпальной решетки, балласта и других элементов пути в Ленинском районе - на улицах Новороссийской, Дзержинского (на участке от Гагарина до Многостаночников), Рождественского (на участке от автодороги Меридиан до Копейского шоссе).

Для повышения комфорта пассажиров и продления срока службы новых вагонов в работы включена алюминотермитная сварка рельсов, а шпалы будут использованы железобетонные.

Дополнительно запланированы капитальные ремонты переездов на пересечениях проспекта Победы и Косарева, Копейского шоссе и Гагарина.

Информация об ограничениях движения и работе маршрутов городского транспорта будет опубликована дополнительно.