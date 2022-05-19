В Ленинском районе продолжается масштабное благоустройство

В Ленинском районе продолжается реализация программы по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» уже в апреле текущего года продолжается благоустройство сквера у ДК «Станкомаш». Это одна из самых масштабных площадок, на которой сейчас ведутся работы. Здесь несколько дет был практически пустырь, благодаря совместным усилиям администрации Ленинского района и активности жителей, здесь будет благоустроенный сквер.

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«Территория пришла в запустение, мы долго этого ждали. По федеральной программе финансирование составляет 50 миллионов рублей, 27,5 мы получаем от области и от местного бюджета направлено еще будет 12 миллионов рублей. Общая стоимость проекта составляет 115 миллионов рублей, в этом году планируем освоить 90 миллионов», - рассказал глава Ленинского района Александр Орел.

Сейчас в сквере полным ходом идет первый этап благоустройства. Уже проложены подземные коммуникации под кабели для систем видеонаблюдения, автополива, Запланирована подготовка территории сквера к закладке дорожек, бордюров, тротуаров. Работы ведет компания «Газоны Урала».

«В соответствии с контрактом на общественном пространстве перед ДК «Станкомаш» будут 150 деревьев - ив, яблонь, лип и хвойных, а также восемь тысяч кустарников (кизильник, боярышник, пузыреплодник, сирень, спирея, чубушник). Также будет уложено около тысячи квадратных метров асфальта, уложены газоны, установлены опоры освещения, лавочки, светильники, смонтирована система автополива. Она будет начинать работать вечером и до самого утра. Первый этап благоустройства планируем завершить в августе»,- рассказал директор компании «Газоны Урала» Алексей Глагольев.

Второй этап благоустройства будет проходить в 2023 году.На нем предусмотрены работы по установке всех проектных площадок, малых архитектурных форм, видеонаблюдения.

Сам ДК «Станкомаш» будет отремонтирован. Он выкуплен в муниципальные собственность. Также будет благоустроена площадь перед ДК «Металлоконструкций». На это будет потрачено 13 миллионов рублей.

«Мы хотели бы сделать событийную площадку, чтобы здесь проводить праздники. В ДК много творческих коллективов. На площади должна будет появится сцена, места для зрителей, чтобы мы могли проводить массовые мероприятия», - отметил глава Ленинского района Александр Орел.

Напомним, на федеральной электронной площадке https://74.gorodsreda.ru продолжается голосование по определению объектов благоустройства на 2023 год.

По Ленинскому району представлены:

- завершение благоустройства сквера перед ДК «Станкомаш» (2 этап) - установка детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм;

- продолжение благоустройства территории садово-паркового комплекса – объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Монастырская заимка «Плодушка» - устройство освещения, тропиночной сети, малых архитектурных форм.

Для голосования необходимо:



1) Зайти на сайт https://74.gorodsreda.ru, нажать кнопку «Принять участие».

2) Верифицироваться через «Госуслуги», для чего указать свой логин и пароль.

3) Выбрать Челябинск из перечня территорий.

4) Найти объекты и проголосовать за один из них.

Голосование продлится до 30 мая, для участия в котором необходимо:

Для справки:

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» направлен на благоустройство общественных территорий. Основная задача проекта — дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории нашей страны.

Мероприятия по реализации федерального проекта позволят улучшить качество городской среды к 2030 году в полтора раза. В рамках федерального проекта благоустраиваются общественные территории, парки, набережные, а также реализуются проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Качественное благоустройство возможно только при участии граждан, поэтому еще одна задача проекта — сделать так, чтобы у каждого жителя страны старше 14 лет была возможность влиять на развитие городской среды. Эта платформа призвана сделать процесс участия в благоустройстве максимально простым и доступным.