В Магнитогорске чтят память известных земляков
Общество
Сегодня, 14:40

В Магнитогорске на фасаде одного из домов на проспекте Ленина установили памятную доску.  Так отмечен дом, где жил управляющий треста «Магнитострой» с 1973 по 1984 годы, Заслуженный строитель РСФСР, Почётный гражданин города Магнитогорска Иван Степанович Молошников.

Участниками мероприятия стали первые лица города и треста, коллеги и родные Ивана Степановича, люди знавшие его.   

«У Ивана Степановича был знак «Заслуженный геолог». Но он никогда не был геологом, а знак такой был, потому что строил дома для них, помогал техникой. Ещё был знак «Отличник народного просвещения». И тоже - учителем он не был, но строил школы», - рассказал малоизвестные факты биографии председатель Собрания Александр Морозов.

«Молошников много сделал в социальном плане. Например, внедрил такое новшество, как передвижные столовые на строительных площадках треста. Он был  близок к простым работникам, жил их чаяниями», - отметил исполнительный директор ОАО «Магнитострой», депутат городского Собрания Дмитрий Мельников.

Иван Степанович начал работать в тресте сразу после института прорабом. Общий трудовой стаж его - 45 лет. За время его работы введено в эксплуатацию большое количество промышленных объектов, среди которых коксовые батареи № 1, 2 и 3, стан «2500» горячей прокатки, кислородная станция № 5 на ММК, цех металлокорда на Магнитогорском калибровочном заводе.

Среди  социальных объектов - здание администрации, цирк, Дворец культуры имени Серго Орджоникидзе, детские сады, школы и многое другое. Только жилья строилось по 150-170 тыс. кв. метров в год.

Памятная доска появилась в день рождения известного строителя.

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Магнитогорск
Александр Морозов
Магнитогорское городское Собрание депутатов
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