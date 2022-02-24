В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко

Цены на молочную продукцию выросли, но на школьниках Магнитогорска (Челябинская область) это не отразится.

Бесплатное молоко получают 23 тысячи учеников начальных классов. Эта мера социальной поддержки стала уже привычной для родителей.

В связи с ростом цен на молоко с первого марта возрастет норма финансирования на одного школьника с 19 рублей 47 копеек до 23 рубля 47 копеек в день. Такое решение приняли депутаты Собрания. На эти цели из городского бюджета дополнительно выделено почти 850 тысяч рублей.

Как отметил спикер Магнитогорского городского Собрания депутатов Александр Морозов, в случае отсутствия на занятиях школьников с ограниченными возможностями здоровья выделяется денежная компенсация затрат родителей на питание. Таких школьников в городе - 450 человек. Компенсацию за счет средств областного бюджета также получают родители 120 обучающихся с ограничениями по здоровью в коррекционных школах, если они учатся на дому.

Это особенно актуально в период пандемии.