07.02.2023
В Челябинской области сохраняется базовый уровень готовности
07.02.2023
В Челябинске отлетевшим с места аварии бампером едва не убило пешехода
07.02.2023
Гербу Магнитогорска – 20 лет
07.02.2023
Среди жертв землетрясения в Турции есть россиянка
07.02.2023
Бизнес-леди из Челябинска будут судить за хищение трех миллионов рублей
07.02.2023
16 февраля в Челябинске пройдет бесплатный семинар от ЮУТПП на тему: «Чего хотят клиенты? CustDev как эффективный инструмент для роста продаж»
В Магнитогорске появилась улица Сергея Пускепалиса
07.02.2023
Боевой дуэт: «Прорыв» с челябинскими двигателями и дроны
06.02.2023
Нужны курсы для операторов дронов: чем умнее и неуязвимее «птичка», тем больше шансов у наших бойцов выжить
06.02.2023
Гражданский комитет России открыл правозащитное направление для участников СВО
06.02.2023
Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023
Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО
06.02.2023
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023