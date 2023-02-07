В Магнитогорске появилась улица Сергея Пускепалиса

Именем известного российского актера и режиссера Сергея Пускепалиса названа улица на севере правобережной части города Магнитогорска (Челябинская область), в районе малоэтажной застройки. Такое решение приняли накануне депутаты городского Собрания.

В 2003-2007 годах Сергей Витауто Пускепалис работал главным режиссером Магнитогорского драматического театра им. А.С.Пушкина. Его постановки в театре - это спектакли "Такси.Скорость.Две жены", "Козий остров", "Исполнитель желаний", "Блин-2", "Любовь к ближнему", "Женитьба Фигаро", "Володя", "Сирена и Виктория".

Сергей Пускепалис преподавал в Магнитогорской консерватории им. М.И.Глинки, где вел актерский курс на театральном факультете. Сам актер признавал, что как режиссер он состоялся именно в театре Магнитогорска. После переезда в Ярославль Сергей Пускепалис неоднократно посещал город. Последний раз он был в Магнитогорске в 2021 году.

Сергей Пускепалис был настоящим патриотом, поддержал денацификацию Украины. Он погиб в автокатастрофе 20 сентября прошлого года. Причиной смерти стали несовместимые с жизнью травмы. Бронированный «Форд Транзит», который актер перегонял в Москву, был приобретен им для защитников Донбасса во время спецоперации и должен был вместе с гуманитарным грузом прибыть в ДНР.

Напомним, на днях президент РФ Владимир Путин наградил Сергея Пускепалиса орденом Мужества посмертно.