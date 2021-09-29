29.09.2021
В Магнитогорске школьники продолжат питаться льготно
29.09.2021
В Магнитогорске усиливается муниципальный контроль
29.09.2021
В Челябинской области снизят налоговую нагрузку на часть жителей и предпринимателей
29.09.2021
Алексей Текслер: Межрегиональное сотрудничество в формате ШОС приобрело новую динамику
29.09.2021
Прокуратура недовольна кемпингом на Увильдах
29.09.2021
Директор дорожной компании, обвиняемый в даче взятки, останется под домашним арестом
В Магнитогорске школьники продолжат питаться льготно
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
28.09.2021
Южноуральцы беспокоятся за лебедей, Виталий Безруков успокаивает неравнодушных
28.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на вторник: мокрый снег, ледяной дождь
27.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев
27.09.2021
В челябинском зоопарке погибли два бурых медведя: Степана и Машу отравили
24.09.2021