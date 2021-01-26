Южноуральцев приглашают к участию в акции «Заграничный паспорт за 5 дней»

В Челябинской области не проводят испытания китайской вакцины против ковида

Гехт: Сохранение ограничительных мер еще оправдано на этом этапе

В Магнитогорске следят за развитием гражданского общества

На заседании городского Собрания депутатов Магнитогорска (Челябинская область) был заслушан доклад о развитии гражданского общества.

С докладом перед депутатами выступил председатель Общественной палаты Владимир Зяблицев. Он привет анализ обращений горожан за прошлый год, выделив ключевой тему здравоохранения. Именно вопросы медицинского обслуживания вышли у жителей на первое место и в социологическом опросе, проведенном общественниками.

Докладчик констатировал, что гражданская активность населения выросла именно в прошлом году. «Пандемия побудила жителей города сплотиться. Активно стало развиваться волонтерское движение и работа некоммерческих организаций в социальной сфере», - рассказал Владимир Зяблицев.

Он также отметил, что на фоне коронавирусных событий произошла смена модели взаимодействия власти и гражданского общества, которое вышло на уровень полноценного партнёрства. «Состояние гражданского общества в городе можно выразить тремя простыми словами - единение, милосердие и неравнодушие», - заключил председатель Общественной палаты.

Спикер Собрания Александр Морозов отметил: «Такую информацию от Общественной палаты города мы заслушали впервые. Это очень важно. В состав палаты входят 30 представителей различных общественных организаций. Не тех, которые зарегистрировались и числятся только на бумаге, а кто реально занимается добрыми делами – молодежью, ветеранами, физкультурой, экологией, добровольчеством… Это срез нашего общества.

Нам интересно, что они думают по поводу того или иного решения, когда они проводят анализ - что получилось, а над чем еще стоит поработать, как считает большинство населения… Общественная палата держит руку на пульсе общественных настроений».