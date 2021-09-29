В Магнитогорске усиливается муниципальный контроль

Депутаты городского Собрания Магнитогорска (Челябинская область) утвердили Положения о муниципальном контроле в различных сферах жизнедеятельности города.

Это касается благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства, земельных отношений и жилищного законодательства. Принятие новых документов вызвано вступившим в силу федеральным законом о государственном и муниципальном контроле.

Теперь уполномоченные лица администрации города будут осуществлять внеплановые проверки по своим направлениям. Сам муниципальный контроль может быть в форме инспекционного визита, документарной проверки, наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования.

Председатель комиссии по законодательству и местному самоуправлению Вадим Иванов отметил:

«С первого июля этого года вступил в силу федеральный закон о государственном и муниципальном контроле, в приоритете которого профилактические контрольные мероприятия, также предусматривается оценка рисков мероприятий и объектов контроля.

В связи с тем, что это новое направление деятельности и ранее статистика по объектам контроля не велась, в мае следующего года мы вернемся к этим Положениям, посмотрим правоприменительную практику и статистику по проведенным мероприятиям».