В Магнитогорске Всемирный день здоровья отметили коллективной пробежкой

В Магнитогорске (Че6лябинская область) очередная встреча любителей активного образа жизни, состоявшаяся в парке у Вечного огня, была посвящена здоровью.

На парковке за ТРК «Континент» в минувшее воскресенье для очередной пробежки собрались участники клуба «Бегайте с нами, бегайте сами!». Пришли и ребята из Городского парламента школьников, из других молодёжных организаций - Общественной молодежной палаты, Молодой гвардии «Единой России», «Волонтёров Победы»…

Инициатор воскресных пробежек, спикер Собрания Александр Морозов напомнил, что эта неделя во всём мире проходит под знаком здорового образа жизни. И именно к ней приурочили разминку с горожанами активные ребята из разных школ города.

Кстати, парк у Вечного огня был первой общественной территорией, благоустроенной по программе «Формирование комфортной городской среды». Обновление шло в два этапа, парк похорошел и «помолодел», очистился от мусора и зарослей, сразу стал любимым местом отдыха горожан.

«Наверное, по привычке в этот обновленный парк поначалу стали приходить люди не совсем адекватного поведения… пьяницы, матерщинники, хулиганы. А ведь он создан для молодых и пожилых, для семей и детишек, для прогулок и физкультуры. И мы своим примером показали, чем надо здесь заниматься. А теперь к нам присоединяются новые и новые люди. Пробежки стали народными», - отмечает Александр Морозов.

Вот уже почти пять лет подряд здесь каждое воскресенье собираются жители и гости города разного возраста, профессий и увлечений: рабочие, студенты, школьники, пенсионеры, представители общественных организаций…

Присоединиться к этому сообществу может любой желающий. Место встречи – парковка возле ТРК «Континент», 11 часов утра, каждое воскресенье.

А в городе продолжают обновляться парки и скверы. Значит, мест для активного и спокойного отдыха станет больше.

Напомним, с 15 апреля по 31 мая включительно в Магнитогорске состоится рейтинговое голосование по выбору сквера для реконструкции уже в 2024 году. Проголосовать смогут все жители старше 14 лет на единой платформе - 74.gorodsreda.ru.

Власти города, депутаты призывают горожан быть активными, помогать родному городу стать еще краше.