В Магнитогорске заботятся о пенсионерах

Спикер Магнитогорского городского Собрания депутатов (Челябинская область) Александр Морозов рассказал, как поддерживают пожилых людей в период карантина.

Доброе дело инициировали в компании «Первый вкус» в связи с развитием коронавирусной инфекции и с карантинными мерами.

Об этом упомянул на заседании Собрания спикер Александр Морозов: «Для одиноких пенсионеров своего предприятия они раз в неделю собирают продуктовые наборы из собственных молочных продуктов и развозят по домам».

Пожилые люди, бывшие работники Магнитогорского молочного комбината уже получили первые продуктовые наборы. Это пенсионеры, которые долгие годы трудились на благо предприятия и сегодня остались без помощи родных и близких. Выйти за продуктами они не могут из-за высокой степени риска, а позаботиться о них некому.

Раз в неделю на протяжении трёх месяцев предприятие будет привозить родные продукты этим людям.

Кстати, гормолзавод готов помочь с формированием продуктовых наборов предпринимателям, желающим поддержать своих пенсионеров.

Ещё об одной масштабной акции рассказал депутат Собрания, директор благотворительного фонда «Металлург» Валентин Владимирцев: «ПАО «ММК» совместно с фондом разработал благотворительную программу «Мы вместе» для оказания адресной помощи пожилым людям в условиях угрозы заражения коронавирусом. Для реализации программы в банке «КУБ» открыт благотворительный счёт для перечислений пожертвований от юридических и физических лиц».

Добровольные пожертвования, аккумулированные на счёте «Мы вместе», будут направлены на реализацию мер социальной поддержки людей пожилого возраста 65+.

Программа предполагает обеспечение пожилых людей бесплатными наборами средств индивидуальной защиты - маски, антисептик, мыло. А также продуктовыми наборами. Кстати, в Магнитогорске на учёте в органах соцзащиты стоят более 33 тысяч пожилых магнитогорцев. Из них 12 тысяч - одинокие пенсионеры.