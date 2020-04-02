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В Магнитогорске заботятся о пенсионерах

Общество
Сегодня, 18:40

Спикер Магнитогорского городского Собрания депутатов (Челябинская область) Александр Морозов рассказал, как поддерживают пожилых людей в период карантина.

Доброе дело инициировали в компании «Первый вкус» в связи с развитием коронавирусной инфекции и с карантинными мерами.  

Об этом упомянул на заседании Собрания спикер Александр Морозов: «Для одиноких пенсионеров своего предприятия они раз в неделю  собирают продуктовые наборы из собственных молочных продуктов и развозят по домам».

Пожилые люди, бывшие работники Магнитогорского молочного комбината уже получили первые продуктовые наборы. Это пенсионеры, которые долгие годы трудились на благо предприятия и сегодня остались без помощи родных и близких. Выйти за продуктами они не могут из-за высокой степени риска, а позаботиться о них некому.

Раз в неделю на протяжении трёх месяцев предприятие будет привозить родные продукты этим людям.

Кстати, гормолзавод готов помочь с формированием продуктовых наборов предпринимателям, желающим поддержать своих пенсионеров.

Ещё об одной масштабной акции рассказал депутат Собрания, директор благотворительного фонда «Металлург» Валентин Владимирцев:  «ПАО «ММК» совместно с фондом разработал благотворительную программу «Мы вместе» для оказания адресной помощи пожилым людям в условиях угрозы заражения коронавирусом. Для реализации программы в банке «КУБ» открыт благотворительный счёт для перечислений  пожертвований от юридических и физических лиц».

Добровольные пожертвования, аккумулированные на счёте «Мы вместе», будут направлены на реализацию мер социальной поддержки людей пожилого возраста 65+.

Программа предполагает обеспечение пожилых людей бесплатными наборами средств индивидуальной защиты - маски, антисептик, мыло. А также продуктовыми наборами. Кстати, в Магнитогорске на учёте в органах соцзащиты стоят более 33 тысяч  пожилых магнитогорцев. Из них 12 тысяч - одинокие пенсионеры.

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Теги
Магнитогорское городское Собрание депутатов
Александр Морозов
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