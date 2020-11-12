В Малой Сосновке начала работу новая областная инфекционная больница

В Малой Сосновке под Челябинском начала работу новая областная инфекционная больница. Одиннадцатого ноября открывшееся медучреждение посетили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и первый замминистра здравоохранения России Игорь Каграманян. Больница построена в рекордно короткие сроки: всего за два с половиной месяца в области реализован проект федерального уровня.

«Завтра больница примет первых пациентов, а первую сваю, если вы помните, мы забивали 21 августа, - отметил губернатор Алексей Текслер. - Я говорил, что я верю, что мы с нашими строителями договорились, что этот объект нам крайне нужен и все обязательства, которые есть, по срокам нужно соблюдать. Хотя они, конечно, очень сжатые. И я благодарю наших строителей за этот объект».

Больница включает 7 изолированных медицинских корпусов, оснащенных самым современным оборудованием в количестве 6,5 тысячи единиц. Помощь пациентам будет оказывать около трехсот высококвалифицированных медицинских работников со всей области, а также прибывших из других регионов страны.

Решение о строительстве новой больницы было принято губернатором летом этого года, когда, казалось бы, схлынула первая волна заболеваемости. И оно оказалось дальновидным и очень своевременным.

«Без всякого преувеличения могу сказать, что Алексей Леонидович, губернатор Челябинской области, очень своевременно и оперативно принял это решение. Использован самый современный проект. Удалось пообщаться с теми, кому здесь предстоит работать - мои коллеги, доктора, средние медицинские работники говорят о том, что учтены все самые современные технологии с т.з. оказания качественной медицинской помощи нашим пациентам, которые в этом нуждаются. И что очень важно - безопасности медицинской деятельности как для самих пациентов, так и для самих медицинских работников», - подчеркнул первый заместитель министра здравоохранения России Игорь Каграманян.

Медработники областного инфекционного центра обеспечены самыми эффективными средства индивидуальной защиты. Хорошо продуманная "лепестковая система" корпусов позволяет полностью изолировать потоки и снизить риск случайных заражений.

«В чем именно конек этой больницы? Четкое разграничение грязной и чистой зоны. То есть медперсонал не будет нести инфекцию из грязной зоны в чистую зону. Соответственно, риск заражения минимизирован», - поделился заведующий Первым инфекционным отделением Дмитрий Пирогов.

Губернатор Алексей Текслер обратился со словами благодарности к врачам, оказавшимся "на передовой" борьбы с коронавирусной инфекцией. Символично, что улица, на которой располагается новая больница, будет носить имя "Героев-медиков".

«Я благодарю вас, благодарю за ту работу, которую вы делали, делаете сейчас. Вы герои, вы по-настоящему герои! И то, что у нас появляются такие объекты, такую важную работу по оказанию помощи больным с ковидом можно делать в таких условиях, в лучших условиях, это и большой плюс для медиков, это очень важно, и конечно, огромный плюс для больных, для пациентов», - сказал медикам Алексей Текслер.

В областной инфекционной больнице развернуто более 300-т коек, и при необходимости их количество может быть существенно увеличено. Палаты - комфортные, оснащенные всем необходимым.

«Оснащение палат - отличное. Пациенты будут прибывать в комфорте. Есть холодильник, есть телевизор, ест санузел, есть душевая... Как в гостинице!», - отметил заведующий Первым инфекционным отделением Дмитрий Пирогов.

Пока новая больница будет принимать в основном пациентов с тяжелыми формами коронавирусной инфекции. Но в перспективе это будет многопрофильный медцентр, с современными операционными, развитым диагностическим отделением, лабораториями, аптекой и общежитием для персонала.

С началом работы новой больницы появляется возможность оказывать жителям Челябинской области плановую медицинскую помощь в полном объеме.

«Одновременно с вводом этой больницы мы часть нашей ковидной базы вернем в плановую медицину. Особенно важно, когда мы это говорим по болезням кровообращениея - сердечно-сосудитых, кардиологических профилей 02.44 И городскую больницу № 2, где был пожар на кислородной станции, в ноябре месяце она вернется в строй, и там в первую очередь будет кардиологическое направление терапевтическое, и кардиологическое отделение нашей областной больницы № 3- оно тоже вернется в плановую медицину - это очень важно!», - рассказал Алексей Текслер.

Говоря о текущей эпидемической ситуации в регионе, губернатор подчеркнул, что принимаемые ограничения должны быть адекватны ситуации.

«У нас действует масочный режим, ряд ограничений на работу ночных заведений, дискотек, кальянных, естественно все те стандартные меры профилактики, принятые Роспотребандзором, обязательны к соблюдению, - подчеркнул Алексей Текслер. - Да, мы видим, в других регионах вводятся дополнительные ограничения, безусловно мы готовы эти ограничения вводить, если только увидим, что такая необходимость существует. Мы каждый день ситуацию анализируем, и по мере необходимости готовы такие решения применять».

Гражданам сегодня важно соблюдать простые правила безопасности в общественных местах и правила личной гигиены. Меры профилактики позволят не заболеть и не перегружать систему здравоохранения. Кроме того, не возникнет необходимости в новых ограничениях: экономика региона будет нормально работать, а благосостояние жителей - расти.