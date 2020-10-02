В Металлургическом районе Челябинска появились три новых «островка жизни». Это разделительный бульвар и сквер на Шоссе Металлургов и сквер на улице Байкальской, попавшие в этом году в федеральную программу благоустройства «Формирование современной городской среды».

О проделанной здесь масштабной работе рассказал глава Металлургического района Сергей Кочетков. Он отметил, что бульвар Металлургов (на участке от улицы Жукова до улицы Румянцева) еще полгода назад мало напоминал прогулочную зону – здесь был заросший пустырь, на котором любили собираться лица без определенного места жительства и криминальные личности. Здесь всяким подозрительным элементам было самое место - темно и страшно.

«С прошлого года мы начали активно заниматься центром района. Шоссе Металлургов - это меридиан, который делит наш район на две зоны: северную и южную. В 2019-м году вместе с депутатским корпусом мы приняли решение восстановить сквер «Юбилейный». В этом году отремонтировали большую часть территории нашего меридиана, превратив его в прогулочную зону. На бульваре мы установили скамейки и урны из габионов, а также инновационные светильники отечественного производства, которые освещают территорию в темное время суток, а в светлое - заряжаются от солнечной энергии: никаких кабельных линий здесь нет», - сообщил Сергей Кочетков.

По его словам, за тем, как покажут себя в деле умные светильники, в районе понаблюдают в течение года. Если устройства хорошо себя проявят, аналогичное освещение начнут устанавливать и на общественных пространствах в других районах южноуральской столицы – такая договоренность была достигнута с руководством администрации Челябинска.

Несомненно, главная улица Металлургического района, делящая его на северную и южную части, преобразилась до неузнаваемости. Здесь не только появились светильники на солнечных батареях, необычные урны, вазоны и скамейки (повсюду – габион), но и заасфальтированные дорожки, газон и цветники, а также деревья различных лиственных пород.

«За зелеными насаждениями следят специалисты. В случае необходимости ведется полив растений и производятся другие работы по уходу за посадками. Все насаждения находятся на гарантии», - отметил Сергей Кочетков.

В следующем году глава района планирует установить на разделительном бульваре по Шоссе Металлургов качели для взрослых и малые формы для детей. Он отметил, что обязательно прислушается к идеям дальнейшего благоустройства, которые, надеется глава, будут подсказывать сами жители.

Жители ЧМЗ, десятилетиями не видевшие изменений в родном районе, искренне радуются метаморфозам, произошедшим с еще недавно заброшенным, неухоженным, опасным местом. Молодежь, мамы с колясками, дети на велосипедах, самокатах и скейтах, пожилые люди, отдыхающие на симпатичных скамейках, - бульвар притягивает горожан всех возрастов.

Изюминкой преображенного пространства, несомненно, является арт-объект «Я люблю ЧМЗ». Благодаря появлению этой каменной конструкции жители сразу прозвали прогулочную зону аллеей любви. Челябинцы с удовольствием фотографируются рядом с гигантскими буквами, выкладывают снимки в социальных сетях. Это теперь одна из главных достопримечательностей Металлургического района.

«Красиво, со вкусом, интересно» - так охарактеризовал итог благоустройства бульвара Металлургов один из местных жителей, солидарны с которым и другие горожане.

Также в 2020-м году по программе «Формирование современной городской среды» в Челябинске благоустроили сквер по Шоссе Металлургов, где до недавнего времени обретались всякие маргинальные личности, а школьники и студенты обходили заросшее бурьяном пространство, где царили запустение и разруха, стороной.

Сейчас это новый «островок жизни». Здесь разбили дорожки, посадили зеленые насаждения, установили лавочки, урны, турники и уличные тренажеры – элементы благоустройства пришлись по вкусу и детям, и молодежи, и пенсионерам: здесь каждый найдет занятие по душе.

«Люди говорят: «Большое спасибо». Некоторые не верят своим глазам: горожане, живущие на ЧМЗ всю жизнь, не видели никаких положительных изменений в родном районе на протяжении 40-50 лет. Теперь здесь появляются новые островки жизни – с освещением, прогулочными зонами, малыми формами для людей всех возрастов, уличными тренажерами и турниками, благодаря которым можно позаниматься спортом на свежем воздухе. Это новый подход к благоустройству: теперь челябинцы могут не просто посидеть и спокойно пообщаться на скамейке, но и активно провести время», - отметил председатель совета депутатов Металлургического района Челябинска Алексей Четвернин.

По его словам, чтобы защитить скверы от посягательств вандалов, решено во на всех благоустраиваемых общественных пространствах установить системы видеонаблюдения. Уже проведены переговоры с сотрудниками местного отдела полиции – власти попросили стражей порядка почаще патрулировать зоны отдыха.

Преображение сквера по улице Байкальской (между домами №27 и №29), где было проведено зонирование для людей разного возраста, стало логическим завершением благоустройства сквера «Юбилейный», который привели в порядок в прошлом году. Общественные пространства находятся в шаговой доступности друг от друга.

Сергей Кочетков отметил, что из-за пандемии подрядчик немного отстает по срокам. Он пообещал, что к концу октября сквер на Байкальской все-таки будет готов.

«Горожане смогут прогуляться по новым тротуарам и оценить еще одну комфортную зону отдыха. Здесь появятся тренажеры для занятий воркаутом, детская площадка, будет проведено озеленение. Много лет назад здесь уже был сквер, однако его долгое время никто не содержал, и он зарос порослью и мусором», - рассказал Сергей Кочетков.

Глава Металлургического района выразил надежду, что срывающий сроки подрядчик сумеет выполнить свои обязательства в кратчайшие сроки. Горожан ждет множество сюрпризов - «изюминок» у данной территории будет немало. Например, дорожки из желтого кирпича, как в сказочной стране ОЗ (тротуарная плитка так и называется: «Листопад»).

К настоящему моменту в сквере установили пару МАФов, остальные уже прибыли в Челябинск, находятся на разгрузке.

Благоустройство дворов и общественных пространств в Металлургическом районе продолжится в 2021-м году. Так, запланированы реконструкция сквера у ДК Строителей, а также преображение территории на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ, Шоссе Металлургов и Жукова. Данные пространства уже вошли в программу «Формирование современной городской среды».

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Уже следующей осенью челябинцы смогут насладиться результатами благоустройства.

Начиная с 2017-го года в Металлургическом районе было приведено в порядок 76 дворов, в этом году в программу ФСГС попали 17 дворовых территорий. И три общественных пространства.