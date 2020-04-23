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Весенний субботник

В Металлургическом районе метелки и грабли в руки взяли сотрудники администрации

Фото: 
Мария Белова
Общество
Сегодня, 13:08
Автор: 
Мария Белова

В Металлургическом районе Челябинска вместе с управляющими компаниями на субботники вышли сотрудники администрации. Сегодня, 23 апреля, они убирают от мусора сквер на Богдана Хмельницкого, территорию у ДК ЧМК и улицу Жукова.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в этом году массовые субботники отменены. Ими занимаются управляющие компании, горожан просят не выходить из дома без крайней необходимости.

«Администрация выходит на работу в период карантина, поэтому мы решили помочь с уборкой, надеть перчатки и маски. Расстояние в 1.5-2 метра соблюдаем. Ежедневно в районе работают подрядчики, комитет дорожного хозяйства направляет поливомоечные машины, проходит санитарная обрезка деревьев. Все весенние работы проводятся в полном объеме», – рассказал корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» глава Металлургического района Сергей Кочетков.

Всего в санитарной очистке района с 20 марта участвовало более 1700 человек и 191 предприятие, которым разрешено работать в период карантина. Было собрано и вывезено 557 м. куб. мусора. По словам Сергея Кочеткова, организации, участвующие в непрерывном производстве, выходить на субботники не заставляют. Чаще всего они убирают свои прилегающие территории, соблюдая все меры предосторожности.

Как сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, все основные мероприятия по уборке территорий в Челябинске должны завершиться к 1 мая.

«Сейчас поставлена задача – максимально очистить город от мусора до 1 мая. А до 1 июня будет уже повторная подчистка, уборка вновь образовавшихся несанкционированных свалок, мусора. Дополнительные деньги на работу управляющих компаний не выделяли, все в рамках отыгранных контрактов, того финансирования, которое изначально планировалось», – отметил он.

Фотографии субботника в Металлургическом районе здесь.

 

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Автор: 
Мария Белова
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