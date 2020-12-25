В МФЦ Челябинска появился консультант-робот

В пятницу, 25 декабря, в МФЦ Челябинска презентовали нового сотрудника – робота Promobot. Он будет консультировать посетителей, оформлять услуги и сканировать документы.

Главная задача робота – работа в местах с большим скоплением людей.

«В первую очередь это стало актуально именно во время пандемии, когда мы задались вопросом, как обезопасить посетителей и сотрудников МФЦ, - сообщил вице-мэр Челябинска Олег Извеков. - Тогда возникла идея установки электронного помощника. Появился он здесь в рамках реализации администрацией города совместно с Правительством региона программы. Челябинск – город инноваций, и такие современные роботы будут появляться у нас все чаще. Мы посмотрим, насколько эффективно он будет работать и, возможно, у него появятся коллеги. При этому нас нет цели заменять сотрудников, кого-то сокращать, это просто помощь к уже имеющимся инструментам нашего МФЦ».

Робот может оказать помочь по 20 услугам. Кроме того, жители Челябинской области могут придумать для него имя и получить за это подарок.

Предложения принимаются до 21 января 2021 года на адрес электронной почты с пометкой в теме письма «Имя для робота». Подписчики mfc_chelyabinsk в Инстаграмм могут оставить обращение в директ, не забыв указать контакты. Отборочная комиссия по мнению большинства голосов 27 января 2021 года определит победителя. Автор лучшего имени для робота получит приз от МФЦ.