05.10.2023
Челябинская область вошла в ТОП «Золотой осени» России
05.10.2023
В исправительных учреждениях Челябинской области отметили День учителя
05.10.2023
Исторический музей Южного Урала принимает участие в выставке о казачестве в Гнесинке
05.10.2023
«Блокпост» Челябинского НХТ и Златоустовского «Омнибуса»
05.10.2023
Предприниматели Челябинской области смогут получить льготные займы по программе «Кооперация»
05.10.2023
В Челябинске пожилую женщину сначала сбил грузовик, потом легковушка
В Миассе отопительный сезон начался пятого октября
Куда обращаться при нарушении сроков подачи тепла
04.10.2023
Отопительный сезон в Магнитогорске стартует девятого октября
02.10.2023
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
25.09.2023
В Челябинске к отоплению подключено 266 садиков и 48 школ
14.09.2023
Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%
«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»
04.10.2023
В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023