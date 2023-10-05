В Миассе отопительный сезон начался пятого октября

Сегодня, пятого октября, в Миасском городском округе (Челябинская область) стартовал отопительный сезон . В Госжилинспекции области объяснили, куда нужно обращаться при нарушении сроков подачи тепла в жилые дома.

Соответствующее постановление подписал глава городского округа Егор Ковальчук. Документ опубликован на сайте мэрии.

Изначально отопительный сезон в Миассе планировали начать первого октября. Но установившаяся теплая погода изменила планы и было решено начать подавать тепло в жилые дома с 10 октября. «В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше плюс восьми градусов Цельсия начало отопительного сезона перенесено на 10 октября», - предупредила администрация жителей.

Но не всем миассцам понравилось это решение мэрии, и горожане стали жаловаться и требовать включать отопление в домах. Да и погода вновь внесла свои коррективы (ночи стали холодными).

И глава городского округа принял решение начать отопительный сезон уже с пятого октября.

«В целях обеспечения прав и законных интересов потребителей тепловой энергии, в связи с устойчивым понижением температуры наружного воздуха… постановляю внести изменения в постановление администрации … “О начале отопительного периода 2023-2024 годов в Миасском городском округе”, а именно… слова “с 10 октября 2023 года” заменить словами “с 05 октября 2023 года”», - говорится в документе.

Напомним, в Челябинске отопительный сезон стартовал с третьего октября, в Магнитогорске начнется девятого октября, в Копейске – со второго октября, в Златоусте – с 27 сентября.

«Срок подачи тепловой энергии и установление нормативных температурных режимов жилых помещений составляет семь суток с момента запуска», - пояснили жителям в Госжилинспекции Челябинской области.

Южноуральцы могут сообщить о фактах нарушения сроков подачи отопления и отсутствии горячего водоснабжения по телефонам «горячей линии».