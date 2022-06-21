В Миассе планируют построить крытый скалодром

В Миассе (Челябинская область) планируют построить крытый скалодром.

Как сообщает chel.aif.ru, в настоящее время ведется поиск подрядчика для строительства физкультурно-спортивного комплекса вокруг скалодрома на стадионе «Заря». В возведение объекта местные власти готовы вложить 237,5 миллиона рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Сообщается, что закрытый центр скалолазания появится вокруг уже существующего высотного тренажера, возведенного в 2018 году. Площадь застройки составит почти две тысячи 300 квадратных метров. Здание будет состоять из трех блоков разной этажности. Помимо высотного зала, здесь расположатся боулдерниговый и универсальный игровой залы, раздевалки для спортсменов, тренерские, помещения для инвентаря, гардероб и буфет.

Кроме того, подрядчик должен благоустроить территорию вокруг скалодрома. Рядом появятся парковка на восемь мест, скамейки и урны. Территорию засадят газоном. Для прохода посетителей предусмотрены новые тротуары шириной от полутора до четырех с половиной метров. Для возведения комплекса планируется срубить 61 дерево.

Победителя торгов определят 23 июня. Работы он должен выполнить за 28 месяцев.