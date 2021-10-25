В Миассе почтили память академика Виктора Макеева

В Миассе (Челябинская область) сегодня, 25-го октября, почтили память первого руководителя конструкторского бюро машиностроения, генерального конструктора баллистических ракет подводных лодок, академика Виктора Макеева.

В день памяти Виктора Петровича, по многолетней традиции, состоялось возложение цветов к его памятнику.

В понедельник на центральном проспекте Машгородка собрались руководители предприятия, ветераны Государственного ракетного центра имени Макеева, почетные граждане города Миасса, а также депутаты Машгородка во главе с председателем Собрания депутатов Миасского городского округа Дмитрием Проскуриным.

Как отмечают в пресс-службе предприятия, в этом году из-за напряженной ситуации с коронавирусом мероприятие было не столь массовым, как в былые годы, однако традиция была сохранена.

К собравшимся обратился генеральный директор, генеральный конструктор, академик РАН Владимир Дегтярь, который отметил роль Виктора Макеева, прежде всего, в создании отечественного морского ракетостроения и, конечно, в основании и строительстве Машгородка.

«Все, что построено в первые десятилетия, начиная с 1959 года, появилось по инициативе и под контролем Виктора Петровича Макеева, - подчеркнул Владимир Дегтярь. - А научно-технический задел, созданный под его руководством, несомненно, явился крепким фундаментом для дальнейшего развития ГРЦ. Тот колоссальный опыт, который мы приобрели, востребован и в наши дни при разработке перспективного вооружения, и по многим направлениям своей деятельности мы очень далеко ушли вперед».