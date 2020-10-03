В Миассе скоропостижно скончался 44-летний замглавы

В Миассе (Челябинская область) скоропостижно скончался заместитель главы городского округа по городскому хозяйству Александр Качёв. Ему было 44 года.

Об этом сообщил глава города Григорий Тонких на своей официальной странице в соцсетях.

В администрации Миасса Александр Александрович работал с 2012 года, руководил управлением, а затем комитетом по энергетике, транспорту и ЖКХ. С 2016 года исполнял обязанности первого зама главы, с 2019 года и до настоящего времени - вице-мэр.

«Александр Качёв был опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком, - охарактеризовал глава своего зама Александра Александровича. - Его уважали за грамотный подход к решению всех поставленных задач, за неравнодушное отношение к людям и обостренное чувство ответственности за дело, которому он посвятил жизнь».

Прощание с Александром Александровичем Качевым состоится в понедельник, пятого октября.

Александр Качёв родился 2 декабря 1975 года в Миассе. В 2002 году окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность после службы в армии начал в 1995 году экономистом. С 2012 года трудился в мэрии Миасса.

Вместе с женой воспитывал дочь.