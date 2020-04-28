В Миассе возобновил работу отдел полиции, закрытый из-за обнаружения у сотрудника коронавируса

В Миассе (Челябинская область) возобновил работу отдел полиции «Южный». После выявления у стража порядка коронавируса в административном здании была проведена дезинфекция, и сейчас работа проходит в штатном режиме.

Первый случай заражения сотрудника «Южного» был выявлен 23 апреля. Отдел полиции сразу был закрыт на карантин, а правоохранителей отправили домой на самоизоляцию.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», по данным на 24 апреля в УВД «Южный» было подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе брифинга. По предварительной информации, все стражи порядка были заражены контактным способом.

Сейчас работа полиции организована в штатном режиме. Содействие местным полицейским в охране общественного порядка оказывают коллеги из других территориальных органов внутренних дел и главного управления МВД России по Челябинской области.

«В настоящее время регистрация сообщений о преступлениях и происшествиях, расследование уголовных дел, охрана общественного порядка на территории обслуживания, а также выполнение других служебных задач осуществляется в полном объеме. Оперативная обстановка на территории городского округа остается стабильной и находится под контролем сотрудников органов внутренних дел», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Добавим, сегодня, 28 апреля, стало известно, что Златоустовский поисково-спасательный отряд поисково-спасательной службы Челябинской области закрыт на карантин в связи с выявлением случая заболевания коронавирусной инфекцией. Первоначально анализ взяли у спасателя (его жена работает медсестрой в больнице) и начальника спасательного отряда (у него также был семейный контакт с заболевшим).

У супруги спасателя был подтвержден коронавирус. Женщину госпитализировали в инфекционное отделение горбольницы Миасса. У ее мужа экспресс-анализ показал отрицательный результат. У начальника отряда он оказался положительным.

Весь отряд закрыт на двухнедельный карантин.