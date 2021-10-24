Более 350 тысяч южноуральцев с ковидом прошли обследование в КТ-центрах

В Челябинской области 350 тысяч жителей с коронавирусной инфекцией COVID-19 прошли обследование легких на компьютерном томографе.

«За время работы проведено свыше 350 тысяч исследований. На сегодня охват тестированием составляет 429,6 на 100 тысяч населения. Это достаточно высокий показатель», - рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

В настоящий момент в регионе развернуто 23 специализированных отделения для проведения компьютерной томографии пациентам с COVID-19.

«Развернуто 23 КТ-фильтра, на которых пациентов осматривают и принимают решение о госпитализации, либо о направлении на амбулаторное лечение. Время ожидания не превышает 30 минут на всех первичных сортировочных отделениях», - уточнила Ирина Альфредовна.

Если после обследования принимается решение, что пациент будет лечиться амбулаторно, то ему сразу на КТ-фильтре выдается лекарство.

В области на компьютерной томографии в специализированных отделениях применяют технологии искусственного интеллекта, который предоставляет второе мнение по результатам исследований. Снимки обрабатываются достаточно быстро с использованием новых технологий и сразу же выгружаются в медицинскую информационную систему БАРС.