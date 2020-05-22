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В Миассе зарегистрирован третий случай смерти пациента с коронавирусом

Общество
Сегодня, 11:50
Автор: 
Олеся Денисова

В Миасском городском округе (Челябинская область) за прошедшие сутки зарегистрирован третий случай смерти пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, накануне, 21 мая, в больнице скончалась 75-летняя женщина. Коронавирус был сопутствующим заболеванием. Причиной смерти жительницы Миасса стала сердечно-легочная недостаточность, рецидивирующая тромбоэмболия легочной артерии.

Сутками ранее, 20 мая, умер 69-летний мужчина из Миасса. Причина – сердечная патология, COVID-19 - сопутствующий. Был инфицирован после контакта с заболевшим. Причина смерти– сердечная патология, коронавирус был сопутствующим заболеванием. Ранее в Миассе умерла 82-летняя женщина. Она ни с кем из заболевших не контактировала и никуда за пределы города не выезжала.

На сегодня в Миассе подтверждено 127 случаев коронавирусной инфекции (восемь новых заболевших за минувшие сутки). Самым юным инфицированным по три года, самому возрастному – 83 года. Из общего числа подтвержденных случаев лишь два завозных – из Испании и Санкт-Петербурга, остальные – местные. Более половины инфицированных – 59 человек – никуда за пределы города не выезжали и ни с кем из заболевших не контактировали. В тяжелом состоянии находится 60-летний пациент. Выписан 31 выздоровевший, остальные продолжают лечение.

Наибольшее число смертельных исходов зарегистрировано в Магнитогорске, где умерло восемь пациентов с коронавирусом: 51-летний мужчина (умер 30 апреля, ковидная пневмония), 67-летняя женщина (шестого мая, сердечная недостаточность, сопутствующее – ковид), 81-летняя женщина (седьмого мая, пневмония, тяжелая степень, основная причина смерти – сердечная недостаточность), 67-летняя женщина (восьмого мая, ковидная пневмония), 76-летняя женщина (девятого мая, пионефроз с исходом в урологический сепсис, ковид – сопутствующее), 66-летняяя женщина (12 мая, ковидная пневмония), 71-летний мужчина (15 мая,хроническая обструктивная болезнь лёгких четвертой стадии, коронавирус - сопутствующий) и 79-летняя женщина (16 мая, ковидная пневмония).

На сегодня в Магнитогорске подтверждено 526 случаев ковида (плюс 17 случаев за сутки). Город занимает второе место в области по числу случаев коронавируса и возглавляет антирейтинг по числу смертельных исходов от ковида).

В Челябинске зарегистрировано шесть случаев смерти пациентов с коронавирусом: 66-летний мужчина (онкологическое заболевание поджелудочной железы и печени, коронавирус выявили после приезда из московской клиники), 61-летний мужчина (13 мая, ковидная пневмония, он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал из заболевших), 96-летняя женщина (14 мая, ни с кем из инфицированных не контактировала и никуда не выезжала, причина смерти - повторное нарушение мозгового кровообращения, отёк головного мозга, ковид – сопутствующее заболевание), 79-летняя женщина (15 мая, источник заражения не ясен, отёк легких, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, а сопутствующий - ковид), 48-летняя женщина (17 мая, ни с кем из заболевших не контактировала и никуда за пределы города не выезжала, ковидная пневмония) и 85-летний мужчина (19 мая, ковидная пневмония).

На сегодня в областном центре подтверждено 565 случаев коронавирусной инфекции. В тяжелом состоянии находятся семь пациентов: 30-летний, 40-летний, 58-летний, 60-летний, 62-летний, 68-летний и 77-летний. Все семеро ни с кем из инфицированных не контактировали и никуда за пределы региона не выезжали.

В Златоусте зафиксировано пять случаев смерти пациентов с коронавирусом: 85-летний пациент (у него было онкологическое заболевание, он заразился после контакта с заболевшим, он находился в отделении реанимации и интенсивной терапии на аппарате искусственной вентиляции легких), 78-летняя женщина (она никуда не выезжала и ни с кем не контактировала, у нее было онкологическое заболевание и пневмония в тяжелой стадии), 64-летний мужчина (заразился после контакта с заболевшим, у него был рак желудка в четвертой стадии, коронавирус) и 78-летняя женщина (18 мая, ковидная пневмония, инфицирована после контакта с заболевшим). На сегодня в Златоусте подтверждено 392 случая коронавируса (плюс шесть). В тяжелом состоянии 60-летний и 71-летний пациенты. Оба контактные.

В Октябрьском районе умер 72-летний пациент. Он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал. Причина смерти – коронавирусная инфекция. Всего в районе 11 случаев коронавируса.

В Ашинском районе скончался 68-летний пациент с коронавирусом. Он был инфицирован после контакта с заболевшим. Основная причина смерти - легочная недостаточность. В Ашинском районе – 29 случаев коронавируса (плюс три за стуки).

В Брединском районе от ковидной пневмонии скончался 57-летний врач общей практики. Мужчина выезжал на забор анализов к жителям, у которых впоследствии была подтверждена коронавирусная инфекция. В Брединском районе – 14 случаев коронавирусной инфекции (один новый инфицированный за сутки).

За время пандемии в Челябинской области скончалось 25 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе 11 человек – от ковидной пневмонии, 14 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус). Первый случай смерти пациента с ковидом был отмечен 19 апреля.

По данным на утро 22 мая в России коронавирус унес жизни 3099 человек. В УрФО зарегистрировано 59 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 25 (в том числе 11 – непосредственно от ковида), в Ханты-Мансийском автономном округе – 12, в Свердловской области – 10, в Тюменской области - семь, в Ямало-Ненецком автономном округе - пять.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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