В микрорайонах Челябинска модернизировали сеть домашнего интернета

МТС завершила один из этапов модернизации фиксированной сети в Челябинске – это позволило увеличить скорость домашнего интернета до 500 Мбит/c. Благодаря этому еще более 8 тысяч семей из Паркового, Залесья и Тракторозаводского района получили возможность пользоваться высокоскоростным домашним интернетом, IP-телевидением, а вместе с этим ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах.
МТС расширила фиксированную сеть и увеличила скорость домашнего интернета сразу в нескольких микрорайонах Челябинска: в Залесье – в домах по улицам Еловая, Заповедная, Прохладная, Радужная, Раздольная и Отрадная. Новая скорость домашнего интернета также стала доступна жителям Паркового – в домах по улицам Александра Шмакова, Бейвеля и Габдуллы Тукая. Скорость домашнего интернета выросла до 500 Мбит/с в многоквартирных домах Тракторозаводского района, расположенных по улицам Героев Танкограда, Марченко и Кулибина.
Еще больше южноуральцев получили доступ к цифровому телевидению и проводному интернету МТС на скорости, в пять раз превышающей стандартные 100 Мбит/с. Улучшения позволят выходить в интернет с большего количества устройств или смотреть онлайн-фильмы в качестве 4K даже в вечернее время, удаленно учиться и работать. Также челябинцы смогут экономить до 40% ежемесячно, объединяя высокоскоростной домашний интернет, телевидение, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр KION.
«Мы активно развиваем инфраструктуру связи на Южном Урале, в том числе уделяем внимание фиксированной сети. Это открывает возможность жителям Челябинска, Миасса и Магнитогорска пользоваться домашним телевидением и интернетом от МТС на высокой скорости – выходить в сеть одновременно с большого количества устройств и «скачивать» тяжелый контент даже в вечернее время. Вместе с этим южноуральцы получают возможность экономить, объединяя в один тариф домашние сервисы, мобильную связь для всей семьи и другие цифровые сервисы экосистемы МТС. Выгода челябинцев, которые выбирают именно такие наборы услуг, может составлять до 15 тысяч рублей в год», – рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.
Ранее в этом году компания расширила покрытие фиксированной сети в Челябинске и обеспечила доступом к домашнему интернету на скорости до 500 Мбит/с и IP-телевидению МТС еще 15 тысяч семей, проживающих в Тракторозаводском, Советском, Калининском и Курчатовском районах города. Пользователи домашних сервисов МТС также получили возможность объединять эти услуги с мобильной связью в единые «пакеты» и экономить. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу в Челябинской области на сайте МТС.