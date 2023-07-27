В микрорайонах Челябинска модернизировали сеть домашнего интернета

МТС завершила один из этапов модернизации фиксированной сети в Челябинске – это позволило увеличить скорость домашнего интернета до 500 Мбит/c. Благодаря этому еще более 8 тысяч семей из Паркового, Залесья и Тракторозаводского района получили возможность пользоваться высокоскоростным домашним интернетом, IP-телевидением, а вместе с этим ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах.

МТС расширила фиксированную сеть и увеличила скорость домашнего интернета сразу в нескольких микрорайонах Челябинска: в Залесье – в домах по улицам Еловая, Заповедная, Прохладная, Радужная, Раздольная и Отрадная. Новая скорость домашнего интернета также стала доступна жителям Паркового – в домах по улицам Александра Шмакова, Бейвеля и Габдуллы Тукая. Скорость домашнего интернета выросла до 500 Мбит/с в многоквартирных домах Тракторозаводского района, расположенных по улицам Героев Танкограда, Марченко и Кулибина.

Еще больше южноуральцев получили доступ к цифровому телевидению и проводному интернету МТС на скорости, в пять раз превышающей стандартные 100 Мбит/с. Улучшения позволят выходить в интернет с большего количества устройств или смотреть онлайн-фильмы в качестве 4K даже в вечернее время, удаленно учиться и работать. Также челябинцы смогут экономить до 40% ежемесячно, объединяя высокоскоростной домашний интернет, телевидение, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр KION.