В Челябинске начали рассматривать уголовное дело по махинациям со спортивными стройками

В Курчатовском районном суде Челябинска начато судебное следствие по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяны Антоновой, экс-директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова и директора фирмы «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова. Всех их (в зависимости от степени участия) обвиняют в получении взяток и отмывании денег при строительстве спортивных объектов.

Как сообщили в пресс-службе Курчатовского районного суда, государственным обвинителем изложено предъявленное подсудимым обвинение. Подсудимые вину не признали. Определен порядок исследования доказательств.

В связи с неявкой в судебное заседание представителя потерпевшего и свидетелей обвинения судебное разбирательство отложено на второе декабря.

Напомним, по предварительным данным, в период 2018-2019 годов обвиняемые совместно похитили бюджетные средства в сумме более 15 миллионов рублей при строительстве объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс регионального центра по шорт-треку Ледового Дворца «Уральская Молния». Также, бывший заместитель министра и руководитель областного учреждения получили взятки в сумме 2,2 и 1,5 миллиона рублей от директора организации – подрядчика за заключение и оплату иных контрактов. Легализуя незаконные средства, руководитель ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов приобрел дорогостоящий автомобиль.

Кроме того Алексей Абаимов проходит фигурантом по уголовному делу за махинации при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте. В нем же фигурирует и Татьяна Антонова. Ей, как и Абаимову, вменяют получение денег от бизнесмена Михаила Азаматова за оплату работ по строительству стадиона.