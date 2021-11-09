В Челябинском минстрое откорректировано штатное расписание

В министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области внесены изменения в структуру и штатную численность ведомства.

Соответствующее постановление от 28.10.2021 г. № 293 подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Общая численность заместителей у главы минстроя осталась прежней. Но изменился их функционал и у одного зама – статус. Кроме того, перераспределены полномочия между заместителями.

На сегодня у министра один первый заместитель и четыре зама (в том числе один - заместитель-начальник управления). Ранее у руководителя также был один первый заместитель и четыре зама (в том числе два заместителя-начальника управления).

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Напомним, министерство возглавляет 45-летний Юлий Элбакидзе (руководит ведомством с декабря 2020 года, сначала в статусе и.о., с апреля – министр).

Его первый заместитель 48-летний Иван Белавкин в настоящий момент находится под следствием (с июня 2021 года - в СИЗО), обвиняется в получении взятки.

В должности замминистра строительства уже почти семь лет (с января 2015 года) работает 39-летний Антон Астахов, в июле 2017 года он параллельно возглавил еще и финансово-экономическое управление министерства.

Еще один замминистра – 42-летняя Татьяна Антонова - уже более полутора лет находится под следствием. Она была назначена на этот пост в октябре 2019 года, а задержана в апреле 2020 года, а в апреле 2021 года выпустили из СИЗО. Чиновнице предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и хищении бюджетных средств. Пока она сохраняет должность замминистра.

В конце апреля 2021 года Алексей Текслер освободил от занимаемой должности заместителя министра – начальника управления министерства строительства и инфраструктуры Евгения Курилова по инициативе госслужащего. Эту ставку восьмого ноября 2021 года занял 33-летний Кирилл Мозгалёв.

Остается вакантной должность одного заместителя.