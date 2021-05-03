В Нагайбакском районе задержан пьяный водитель скорой помощи

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области задержали пьяного водителя скорой помощи. В рамках административного производства в отношении руководства медицинского учреждения будет проведена проверка.

Второго мая около одиннадцати часов вечера на 38 километре автодороги Фершампенуаз-Куропатнинский-Кассельский на территории Нагайбакского района сотрудниками ДПС для проверки документов был остановлен автомобиль УАЗ-39623 «скорая помощь».

«Во время проверки у сотрудников ГИБДД вызвало сомнение состояние водителя на его трезвость, ему было предложено пройти освидетельствование. Освидетельствование в патрульном автомобиле, показало, что водитель находится в алкогольном опьянении», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.



Теперь водитель привлечен к административной ответственности и по решению суда будет подвергнут наказанию в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административному штрафу в размере 30 000 рублей. В рамках административного производства в отношение руководства будет проведена проверка.

Добавим, что за праздничные дни на территории Челябинской области сотрудниками ГИБДД к административной ответственности привлечено 209 водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Транспортные средства, которыми управляли данные водители, помещены на специализированную стоянку.