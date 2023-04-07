В нескольких районах Челябинска выросли скорости мобильного интернета

Цифровая экосистема МТС провела модернизацию сети в Челябинске, благодаря чему скорость мобильного интернета выросла на 20% на северо-западе Челябинска, а также в Ленинском и Тракторозаводском районах города.

МТС усилила покрытие сети LTE в микрорайоне «Академ Риверсайд» в домах по Университетской набережной. Также скорость мобильного интернета выросла в районе улицы Островского, Свердловского и Комсомольского проспектов. На ЧТЗ увеличение скорости мобильного интернета отметили жители многоэтажных домов, расположенных в районе Сада Победы, а также в ЖК «Театральном». В Ленинском районе скорость LTE-интернета выросла в районе кинотеатра «Автора» – улучшения заметят жители близлежащих домов, а также работники и посетители одноименного бизнес-центра.