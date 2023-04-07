07.04.2023
В медгородке села Долгодеревенское появились новые помощники
07.04.2023
В Челябинской области выявят туристический потенциал Аркаима
07.04.2023
В Магнитогорске пьяная мать в детском саду поколотила полицейского
07.04.2023
Жители Ленинского района Челябинска вторые сутки сидят без воды
07.04.2023
На строительство детсада в Копейске готовы затратить 244,8 миллиона рублей
07.04.2023
В Челябинске с восьмого апреля 34-й автобус будет ходить по Трашутина
В нескольких районах Челябинска выросли скорости мобильного интернета
30.03.2023
Компания МТС объявила о глобальном ребрендинге
28.03.2023
Талантливые южноуральцы смогут покорить преподавателей ГИТИСа онлайн
24.03.2023
Коммунальщики Челябинской области стали чаще внедрять цифровые решения на базе интернета вещей
16.03.2023
Челябинцы стали чаще посещать горнолыжки Перми, Сочи и Кузбасса
Алексей Текслер презентовал в Китае возможности Челябинской области
07.04.2023
Седьмого апреля у православных - Благовещение Пресвятой Богородицы
07.04.2023
В Челябинской области могут начать производство китайских грузовиков
06.04.2023
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
05.04.2023
В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
05.04.2023