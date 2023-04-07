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Фото: https://unsplash.com/@magnetme

В нескольких районах Челябинска выросли скорости мобильного интернета

Цифровая экосистема МТС провела модернизацию сети в Челябинске, благодаря чему скорость мобильного интернета выросла на 20% на северо-западе Челябинска, а также в Ленинском и Тракторозаводском районах города.

МТС усилила покрытие сети LTE в микрорайоне «Академ Риверсайд» в домах по Университетской набережной. Также скорость мобильного интернета выросла в районе улицы Островского, Свердловского и Комсомольского проспектов. На ЧТЗ увеличение скорости мобильного интернета отметили жители многоэтажных домов, расположенных в районе Сада Победы, а также в ЖК «Театральном». В Ленинском районе скорость LTE-интернета выросла в районе кинотеатра «Автора» – улучшения заметят жители близлежащих домов, а также работники и посетители одноименного бизнес-центра.

«C помощью Big Data МТС мы фиксируем локации с повышенной нагрузкой на сеть и точечно усиливаем ее там, где это необходимо – в местах с наибольшими всплесками интернет-активности и потреблением цифрового контента. После обновления оборудования мы получили возможность оперативно предоставлять дополнительные мощности «Академ Риверсайду», «Театральному» и другим микрорайонам в вечерние часы, когда челябинцы проводят время дома, пользуются онлайн-кинотеатрами и другими интернет-ресурсами. В наших планах и дальше расширять емкость сети в густонаселенных и загруженных локациях Южного Урала», – отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной. 

 

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05.04.2023 12:58

Златоустовец угнал машину, доехал на ней до кладбища, там поспал и потом её сжёг

05.04.2023 12:53

Главный фонтан Челябинска расконсервируют до второго мая

05.04.2023 12:36

Делегация Челябинской области во главе с Текслером отправилась в Китай

05.04.2023 12:23

Чтобы не затапливало: впервые в истории Челябинска при ремонте трамвайных путей предусмотрят водоотведение

05.04.2023 12:21

Южноуральские силовики задержали ОПГ наркосбытчиков

05.04.2023 12:11

Южноуральцев приглашают на службу по контракту

05.04.2023 12:03

Космический мониторинг и беспилотники помогают южноуральским огнеборцам

05.04.2023 11:53

В аэропорту Челябинска задерживается вылет рейса в Норильск

05.04.2023 11:49

«Уралкуз» завоевал второе место в турнире по хоккею в валенках