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В новом микрорайоне Челябинска открыли современную муниципальную библиотеку

В микрорайоне «Парковый-2» Челябинска сегодня, 25-го марта, состоялось открытие новой современной муниципальной библиотеки, которая ждет всех любителей чтения по адресу: улица Петра Сумина, 26.

Как рассказали в городском управлении культуры, в открытом доступе для читателей - более пяти тысяч книг на любой вкус. Вокруг стеллажей обустроены уютные уголки для чтения.

В новой библиотеке создана комфортная эргономичная среда, приобретено современное мультимедийное оборудование, предусмотрены индивидуальные рабочие места с бесплатным доступом в Интернет, есть доступ к правовым системам «Консультант+», «Гарант», к электронному каталогу городских библиотек, а также ресурсам Национальной электронной библиотеки.

Режим работы библиотеки: с 11-ти до 19-ти часов по будням, с десяти до пяти – в воскресенье. Суббота – выходной день.