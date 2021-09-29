В новом микрорайоне Челябинска появится амфитеатр

В челябинском микрорайоне «Парковый-2» (Центральный район) в ближайшие недели появятся амфитеатр, а также детский игровой комплекс, которые станут украшением нового общественного пространства – его благоустройство уже близится к завершению.

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Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, к настоящему моменту здесь проведены работы по асфальтированию, уложены плитка и резиновое покрытие.

Кроме того, проведено озеленение – высажены крупномерные деревья, кустарники, посеяна газонная трава, установлена часть малых архитектурных форм.