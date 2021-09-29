29.09.2021
Держись Челябинск! К нам едут сильнейшие боксерши России
29.09.2021
Судебные приставы: пенсию для сироты в счет долга списал банк
29.09.2021
В Челябинской области автоинспекторы поработали пожарными и спасли женщину
29.09.2021
ОНФ помог жителям Озерска разобраться с непомерными счетами за отопление
29.09.2021
В Центральном и Курчатовском районах Челябинска почти на сутки отключат воду
28.09.2021
В Челябинской области освободят от уплаты транспортного налога технопарки и резидентов ОЭЗ
В новом микрорайоне Челябинска появится амфитеатр
22.09.2021
В Челябинске заканчивается первый этап благоустройства сквера на Новороссийской
17.09.2021
Алексей Текслер и Наталья Котова оценили преображение знакового для Челябинска парка имени Тищенко
17.09.2021
Красота за сто миллионов: жителям Тракторозаводского района подарили два новых сквера и парк
16.09.2021
Результаты реконструкции пешеходной зоны на улице Свободы в Челябинске оценил зам Котовой
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
28.09.2021
Южноуральцы беспокоятся за лебедей, Виталий Безруков успокаивает неравнодушных
28.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на вторник: мокрый снег, ледяной дождь
27.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев
27.09.2021
В челябинском зоопарке погибли два бурых медведя: Степана и Машу отравили
24.09.2021