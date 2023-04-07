В новом сезоне шоу «КОНЦЕРТЫ» на ТНТ выступит команда «Наполеоны» из Челябинска

На телеканале ТНТ стартовал второй сезон шоу «КОНЦЕРТЫ» – масштабный проект, в котором топовые комики объединились в коллективы, чтобы по очереди удивлять зрителей мощнейшими юмористическими перфомансами. (16+). За стильное рэп-сопровождение и элегантный конферанс отвечает ведущий Евгений Чебатков.

В новом сезоне выступят комики из Челябинска, команда “Наполеоны”. Южноуральцы участвуют в проекте уже во второй раз и приготовили экстремальную программу. Участник команды Дмитрий Орлов рассказал о том какие шутки ждать зрителям и как придумать свою.

Дмитрий Орлов, участник команды «Наполеоны»:

«В новом сезоне наша команда приготовила много экстремального: скоростные переодевания за кулисой, прожарка звёзд в зале и много падений на сцену. Потому что кто не падал — тот не поднимался. Чтобы написать хорошую шутку, вспоминайте, что вас смешило в вашей жизни, ищите в этом парадокс и формулируйте это в одном-двух предложениях — и будет вам шутка».

Евгений Чебатков, ведущий шоу «КОНЦЕРТЫ»: ««Концерты» — это в первую очередь наши команды. Поэтому новый сезон — это новые команды, готовые покорить аудиторию своим юмором. Вы увидите огромное разнообразие комедийных стилей! Все «дебютанты» у нас очень разные — молодые новички, старички-новички и новички-легенды».

Честно сказать, на съёмках они просто обрушили на нас поток своих шуток, и я бы хотел предупредить телезрителей, чтобы они включали новый сезон «Концертов» осторожнее! Это дерзко, мощно, смешно. Нужно его посмотреть, чтобы увидеть, как вписались в шоу новые команды, какие сюрпризы приготовили наши старички, и конечно, посмотреть, как Дорохов выбегает на сцену».

Новый выпуск второго сезона шоу «КОНЦЕРТЫ» каждое воскресенье в 21:00 на ТНТ.(16+)