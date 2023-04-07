07.04.2023
Девять миллионов рублей перевел мошенникам житель Троицка
07.04.2023
Участники СВО и члены их семей смогут получать дополнительное образование за счет государства
07.04.2023
Полицейские Троицка спасли семью с двумя детьми от пожара
07.04.2023
СК начал проверку по факту гибели на озере Комкуль четырех человек
07.04.2023
Аспирант ЮУрГГПУ победил в областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года»
07.04.2023
Южноуральская прокуратура помогла добиться выплаты более 104 миллионов рублей долгов по зарплате
В новом сезоне шоу «КОНЦЕРТЫ» на ТНТ выступит команда «Наполеоны» из Челябинска
07.04.2023
Челябинец сыграл доктора в новом комедийном сериале ТНТ «Друг на час»
04.04.2023
Места Силы: экстрасенсы из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» на канале ТНТ о собственных местах силы
13.03.2023
Актёр из Челябинска сыграл в сериале «Кафе «Куба» на ТНТ авантюриста и романтика
08.03.2023
Сериал «Кафе Куба» с актрисой и блогером из Челябинска стартует на ТНТ
В Челябинской области стартовал весенний сезон охоты на птиц
07.04.2023
Алексей Текслер презентовал в Китае возможности Челябинской области
07.04.2023
Седьмого апреля у православных - Благовещение Пресвятой Богородицы
07.04.2023
В Челябинской области могут начать производство китайских грузовиков
06.04.2023
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
05.04.2023