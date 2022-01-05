В Одигитриевском монастыре Челябинска создали необычный Рождественский вертеп

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Одигитриевском женском монастыре Челябинска создали необычный Рождественский вертеп.

«Рождественский вертеп дарит ощущение чуда Рождества Христова детям и взрослым», – отметили в женской обители.

У сестёр монастыря возникла идея дать возможность людям поучаствовать лично в приношении даров Богомладенцу Христу.

Возле вертепа разместили табличку с призывом к детям приносить свои игрушки к вертепу.

«Эти игрушки мы будем раздавать в течение года на детские праздники малоимущим семьям, отвезем их в детские дома, в деревни, где игрушкам бывают очень рады», - отметили в женском монастыре.

ФОТО: женский монастырь.

Рождество
Одигитриевский женский монастырь
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Седьмого января 2022 года православные верующие отметят Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иис
05.01.2022

Челябинская область готовится встретить Рождество Христово с соблюдением всех мер безопасности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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