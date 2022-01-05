В Одигитриевском монастыре Челябинска создали необычный Рождественский вертеп

В Одигитриевском женском монастыре Челябинска создали необычный Рождественский вертеп.

«Рождественский вертеп дарит ощущение чуда Рождества Христова детям и взрослым», – отметили в женской обители.

У сестёр монастыря возникла идея дать возможность людям поучаствовать лично в приношении даров Богомладенцу Христу.

Возле вертепа разместили табличку с призывом к детям приносить свои игрушки к вертепу.

«Эти игрушки мы будем раздавать в течение года на детские праздники малоимущим семьям, отвезем их в детские дома, в деревни, где игрушкам бывают очень рады», - отметили в женском монастыре.

ФОТО: женский монастырь.