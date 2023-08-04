В Озерске собаки покусали школьника, СК проводит проверку

В Челябинской области следственные органы проводят проверку по информации о нападении безнадзорных собак на 13-летнего школьника в Озерске, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 30 июля в микрорайоне Заозерный у дома №. «На моего сына 13 лет напала стая собак, две из которых укусили его за ноги», - написала мама ребенка в группе «Подслушано в Озёрске» ВКонтакте. По ее словам, сын хорошо знает правила безопасности, и, проходя мимо собак, он не бежал, не делал резких движений. Но собаки окружили его, начала лаять и две укусили ребенка за ноги.

По данному факту по указанию руководителя СУ СКР области организована и проводится доследственная проверка.

Сотрудники СК в ходе проверки установят достоверность информации, исследуют обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку, в том числе действиям должностных лиц, ответственных за отлов бродячих животных, сообщили в региональном управлении.

В администрации Озерского городского округа отмечают, что проблема с безнадзорными животными остается одной из самых актуальных. «На сегодняшний день, на территории округа по договору с подрядчиком было отловлено 45 безнадзорных собак, планируется 84 (на 2023 год муниципалитету было выделено 700 тысяч рублей)», - сообщили в мэрии.

Часть собак оставили в приютах, часть была выпущена в среду обитания (после стерилизации и чипирования).

«После всех мероприятий по обращению с животными без владельца, в рамках законодательства, животные будут либо пристроены, либо возвращены на прежнее место обитания. На этот год заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Челябинской области», - добавили в администрации.