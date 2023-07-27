В полдень 28 июля в храмах Челябинской области зазвонят колокола

В День Крещения Руси, который отмечается 28 июля, во всех храмах и монастырях Русской Православной Церкви зазвучит праздничный колокольный звон. В храмах Челябинской области колокола зазвонят в полдень. Акция пройдет по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

«Во всех храмах Челябинской епархии колокола зазвонят 28 июля в полдень», - пояснили в епархии.

Праздничный перезвон состоится в рамках всероссийской акции «Слава Тебе, Боже!» и будет приурочен ко Дню Крещения Руси который отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, утвердившего православную веру на Руси.

Напомним, традиция праздничного перезвона во всех храмах и монастырях Русской Церкви появилась в 2012 году.

Накануне, 27 июля, священнослужители Свято-Симеоновского кафедрального собора совершили всенощное бдение с литией в главном храме Челябинской епархии.

Утром 28 июля во всех храмах пройдут Литургии и праздничные молебны.

В Кыштыме 28 июля пройдёт Крестный ход, посвященный Дню Крещения Руси. После Божественной Литургии, которая начнётся в половина восьмого утра, от Свято-Никольского храма прихожане пройдут Крестным ходом до озера Островко.

В 10 часов настоятель храма иерей Алексий Дериземля совершит молебен по особому чину и благословит воду в озере. После чего все желающие смогут искупаться.

В 14 часов в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» в Челябинске состоится премьера нового фильма о Херсонесе Таврическом «Родина моей Родины».

Уникальность фильма в том, что в нем использованы съемки новейших археологических находок, которые были обнаружены в рамках раскопок (не имеющих аналогов в мире по масштабу), финансируемых Фондом «Моя история». Тысячи документальных свидетельств и научных разработок вошли в основу материалов проекта.

В Снежинске 28 июля духовенство совершит общее Крещение горожан в озере Синара. Крещение и одновременно служба начнутся в девять часов.