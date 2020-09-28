В полиции Копейска новый руководитель

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев представил личному составу нового руководителя ОМВД России по городу Копейску нового руководителя. Им стал подполковник полиции Евгений Ботов.

Представление нового руководителя отдела МВД России по городу Копейску подполковника полиции Евгения Ботова состоялось в режиме видеоконференции из-за действия в регионе режима повышенной готовности.

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев поздравил коллегу с назначением и отметил, что имеющийся у него высокий уровень профессионализма и большой опыт руководящей работы позволят эффективно решать поставленные задачи.

Как сообщили в региональном полицейском главке, было еще несколько назначений. Так, на должность заместителя начальника отдела МВД России – начальника полиции отдела МВД России по городу Копейску Василий Горохов.

Также приказом начальника ГУ МВД России по Челябинской области на должность начальника отдела организации охраны, конвоирования и содержания подозреваемых, обвиняемых и лиц, подвергнутых административному аресту назначен полковник полиции Алексей Васильев, ранее возглавлявший территориальный орган внутренних дел в городе Копейске.