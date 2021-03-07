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В понедельник начинается масленичная неделя

В понедельник, восьмого марта, начинается масленичная неделя - самый разгульный народный праздник на Руси.Масленица – сырная неделя перед Великим постом. Это переходящий праздник и зависит от даты начала Пасхи. В этом году масленичная неделя приходится на 8-14 марта.

Каждый день на масленичной неделе имеют свое название: понедельник – встреча, вторник – заигрыши, среда – перелом (лакомка), четверг - широкий, пятница - тещины вечера, суббота - золовкины посиделки, воскресенье – целовальник или Прощеное воскресенье. Вся неделя называлась честной, широкой.

В первый день жители всех деревень и сельских поселений просыпались позже привычного, потому что чем дольше ты проспишь в масленичный понедельник, тем больше урожая принесет тебе природа.

Считалось, что человек, скучно проведший Масленицу, будет неудачлив в течение всего года, а безудержное чревоугодие и веселье – непременный залог будущего благополучия, процветания и успеха.

Дети утром в первый день масленицы готовили соломенную куклу – Масленицу, надевали на нее кафтан и шапку, опоясывали кушаком, ноги обували в лапти. Эту куклу на салазках ввозили в гору. После чего дети сбегали с гор и кричали: «Приехала Масленица! Приехала Масленица!». Встреча оканчивалась кулачным боем. Ребятишки всю неделю, а взрослые со среды по четверг катались на лошадях или с гор. Молодоженам оказывали особое внимание.

Основным блюдом масленичной недели является блин. Он символизирует солнце, которое в это время года показывается на небе все чаще, день удлиняется, а ночь становится короче. Еще блин символизирует собой победу добра над злом, жизни над смертью. Богатые люди с понедельника начинали печь блины, а бедные - с четверга или пятницы.

По поверьям, первый испеченный на масленицу блин принято отдавать бедным. Блины пекут всю неделю, а вот мяса уже не едят до Пасхи. Зажиточный люд встречу Масленицы начинал с посещения родных. С утра свекор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, а вечером сами приходили к сватам в гости. Тут за круглой чаркой и решали, когда и где проводить время, кого звать в гости, когда кататься по улицам.

В семье, где нет свекра или свекрови, а молодые встречали первую масленицу, тещи приходили к своим зятьям учить дочек блины печь. Обычно, зятья и дочери приглашали заранее таких гостей поучить их уму-разуму. Получить такое приглашение почиталось за великую честь.

Званая теща была обязана прислать с вечера весь блинный снаряд: таган, сковороды, половник и кадку, в которой ставят блины. Тесть же присылал мешок муки и кадушку масла.

Сразу после масленичной недели начинается Великий пост. В 2021 году - 15 марта. Длится он семь недель (седмиц), каждая из которых имеет своё название и свой смысл. Последняя неделя называется Страстной. Все дни на этой недели именуются Великими. Пост заканчивается первого мая. В воскресенье, второго мая, православные отпразднуют Светлое Христово Воскресение.