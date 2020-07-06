В понедельник у выпускников - первая волна ЕГЭ по русскому языку

В понедельник и во вторник, 6 и 7 июля, выпускники будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку. В этом году экзамен будет проходить в течение двух дней в связи с его массовостью и необходимостью соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм (в частности, социальную дистанцию).

В минобранауки региона пояснили, в Челябинской области ЕГЭ по русскому языку будут сдавать около 15,7 тысячи человек.

Для проведения ЕГЭ по русскому языку будут задействованы все 85 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) на базе образовательных организаций и 7 ППЭ на дому.

ЕГЭ по русскому языку состоит из двух частей. Первая часть включает в себя 26 заданий с кратким ответом, вторая – сочинение. На выполнение экзамена отводится три с половиной часа.

Напоминаем, во время экзаменов запрещено иметь при себе шпаргалки, справочные материалы и любые средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру.

В понедельник, 6 июля, экзамен 6 июля свои знания по русскому проверят 9 тысяч 614 одиннадцатиклассников или 60% от общего числа зарегистрированных выпускников. Напомним, в предыдущие годы русский язык, как и математика, обязаны были сдавать все выпускники (без успешной сдачи этих экзаменов аттестат не выдавали, а лишь справку об окончании школы). В этом году в связи угрозой распространения коронавируса русский язык будут сдавать только те выпускники, кому необходимы результаты этого ЕГЭ для поступления в вуз. Аттестаты всем выпускникам выдали до начала экзаменационной кампании.

Напомним, третьего июля выпускники сдавали первые три ЕГЭ - по информатике и ИКТ, по литературе и по географии. Результаты экзаменов по этим предметам станут известны не позднее 17 июля.