В правительстве Челябинской области 60% защищены от ковида, в том числе 40%- привиты

В органах исполнительной власти Челябинской области вакцинировалось против коронавирусной инфекции COVID-19 порядка 40% сотрудников.

Об этом сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт на брифинге 16 июня.

«Мы обычные люди. И тенденции, характерные для населения Челябинской области, характерны и для правительства», - ответила на вопрос журналиста о числе привитых в областном правительстве Ирина Гехт.

На сегодня в правительстве Челябинской области вакцинировано против ковида порядка 40% сотрудников. Еще 20% - переболевшие с высокими титрами антител. Они пока ждут падения числа антител, чтобы вакцинироваться. «Если говорить о руководящем составе, то практически 100% вакцинировано», - уточнила первый вице-губернатор.

Сама Ирина Гехт поставила прививку от ковида одна их первых области, еще в августе 2020 года. Губернатор Алексей Текслер переболел коронавирусом и у него есть антитела.

В других органах исполнительной власти области ситуация разнится. Есть министерства с очень высокими показателями вакцинации. «Например, министерство сельского хозяйства дает достаточно высокие цифры вакцинации», - привела позитивный пример Ирина Альфредовна.

Есть ведомства с невысокими показателями вакцинации. «Здесь мы работаем с сотрудниками, ведем разъяснительную работу», - отметила Ирина Гехт.

По ее словам, ухудшение ситуации с коронавирусом в целом по стране, в том числе некоторый рост суточного числа заболевших в области побуждает южноуральцев пойти на прививку.

«Общая ситуация напряженности побудила людей вакцинироваться. Сегодня мне в приемную достаточно большое количество звонков поступило, что где-то не хватает вакцины, есть активный подъем интереса к вакцинации. Надеюсь, и правительство это будет мотивировать к постановке вакцины», - рассказала Ирина Гехт.

Всего на данный момент в Челябинскую область поступило более 351 тысячи комплектов вакцины против коронавирусной инфекции трёх торговых наименований. Из них 329 тысяч 880 доз – вакцина «Спутник V», 17 тысяч 550 комплектов- «Эпи-ВАК-Корона» и три тысячи 900 доз – «КовиКак».

Первую прививку от ковида поставила более 340 тысяч человек, их них более 285 тысяч человек – оба компонента.