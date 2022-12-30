30.12.2022
Скоков поздравил детей сотрудников с Новым годом
30.12.2022
В праздники жалобы челябинцев на плохую уборку дорог будут принимать круглосуточно
30.12.2022
Путешествие на выходной: идеи для нескучного отдыха в пределах Челябинской области
30.12.2022
В Сосновском районе автобус №208 с первого января начнет заезжать в Ключи
29.12.2022
В пятницу в Челябинской области будет облачно
29.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 декабря (18+)
В праздники жалобы челябинцев на плохую уборку дорог будут принимать круглосуточно
23.11.2022
На ремонт челябинских тротуаров требуется около полумиллиарда рублей
21.10.2022
Конец «чуриловской безнадеге»
10.06.2022
Златоуст и Верхнеуральск получат дополнительные средства на ремонт дорог
03.06.2022
В Челябинске появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022