В праздники жалобы челябинцев на плохую уборку дорог будут принимать круглосуточно

Челябинские власти опубликовали телефоны, на которые в новогодние праздники жители мегаполиса могут звонить и сообщать о некачественной уборке дорог и проблемы с наружным освещением.

Отметим, в январские каникулы подрядчики, отвечающие за улично-дорожную сети, будут работать в штатном режиме.

По вопросам содержания городских дорог можно круглосуточно обращаться к диспетчеру комитета дорожного хозяйства по телефону: +7 951 771-73-25 (на данном номере установлены мессенджеры, куда можно отправлять фотографии проблемного участка).

Также составлен график дежурств специалистов КДХ, МБУ «ЭВИС» и «Геоцентр».

Для оперативного реагирования на возникающие неисправности наружного освещения можно обращаться в «ЭВИС» по телефону: 8 (351) 727-46-26.