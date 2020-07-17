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В преддверии Дня металлурга Текслер отправился в Магнитогорск

Общество
Сегодня, 13:12
Автор: 
Любовь Юрина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в преддверии Дня металлурга отправился в металлургическую столицу Южного Урала – Магнитогорск.

Напомним, День металлурга в России отмечается в третье воскресенье июля. В этом году он приходится на 19 июля.

В рамках визита Алексей Текслер примет участие в торжественной церемонии закладки камня в основание стелы «Город трудовой доблести».

Напомним, в регионе почетного звания удостоены Челябинск и Магнитогорск. Алексей Текслер 12 июля участвовал в церемонии закладки камня на месте будущей стелы в Челябинске.

По уже ставшей традиции в преддверии Дня металлургов губернатор посетит Магнитогорский металлургический комбинат, где после реконструкции запустит в эксплуатацию стан горячей прокатки 2500, а также осмотрит доменную печь №2, техническое перевооружение которой закончилось недавно в рамках четырехстороннего экологического соглашения.

Кроме того, Алексей Текслер побывает на нескольких социальных объектах. Новую школу, которая станет самой большой и современной в городе. Драматический театр, реконструкция которого завершается этим летом. Отдельное внимание глава региона уделит объектам дорожного строительства.

После осмотра запланированных объектов Алексей Текслер проведет совещание, на котором глава Магнитогорска Сергей Бердников доложит о текущей социально-экономической ситуации в муниципалитете.

Отметим, первый визит Алексея Текслера в Магнитогорск в статусе главы региона состоялся практически сразу после назначения – в марте 2019 года. Тогда он встретился с жителями дома, в котором накануне Нового года обрушился подъезд и погибли люди. Кроме того, руководитель области дал оценку состоянию города.

Вторая поездка в Магнитку состоялась спустя месяц – 23 апреля 2019 года. Алексей Текслер вновь встретился с жильцами пострадавшего дома, посетил ММК и передал папку с наказами главе города Сергею Бердникову.

Третья поездка Алексея Текслера в Магнитогорск состоялась 20 июля 2019 года. Глава региона вновь посетил ММК. Тогда на предприятии президент Владимир Путин ввел в эксплуатацию вторую очередь агломерационной фабрики №5.

В сентябре 2019 года Алексей Текслер в четвертый раз приехал в Магнитогорск - он провел заседание союза промышленников и предпринимателей.

В декабре 2019 года состоялся пятый рабочий визит Алексея Текслера в Магнитогорск, в ходе которого на территории ММК обсудили «особое притяжение» города. Губернатор прогулялся с главой города Бердниковым по бульвару «Огни Магнитки», оценил ход реализации проекта «Магнитогорск – вторая столица Южного Урала».

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Алексей Текслер
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